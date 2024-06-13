Гюндоган: Я уверенно могу сказать, что мы победим Шотландию

Полузащитник сборной Германии и "Барселоны" Илкай Гюндоган настроен на победу в матче Евро-2024 против Шотландии.

"Я ожидаю сложной игры. Я знаю многих игроков из Премьер-лиги. Они очень опытные. Я думаю, что они могут быть хитрыми. Мы не должны их недооценивать, но мы также знаем, на что способны.

Если мы реализуем свой потенциал, я уверенно могу сказать, что мы победим завтра".