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Нагельсман - о Кроосе: Он очень важный игрок для нас
Тренер сборной Германии рассказал о Тони Кроосе
Фото: twitter.com/ToniKroos
Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал о возвращении Тони Крооса в национальную команду.
"Тони очень важен для нас, ему можно отдать мяч в любой момент. Он важен для всех нас, но особенно для молодого поколения.
Мне понадобилось некоторое время, чтобы убедить его. Кроос сказал, что вернется только тогда, когда почувствует, что мы сможем что-то выиграть. И тогда он сказал: "Да, давайте сделаем это".
Напомним, что 14 июня состоится матч Германия - Шотландия в рамках Евро-2024.
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