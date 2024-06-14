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Необычные запреты на Евро-2024: форма с символом СС, британцы против немецкого пива и сосиски на стадионах

ЕВРО-2024

Некоторые из этих ограничений вас точно удивят

Необычные запреты на Евро-2024: форма с символом СС, британцы против немецкого пива и сосиски на стадионах

Фото: Design Week

Евгений Гладун Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже завтра начнется главный месяц года в мире футбола. Фанаты и эксперты активно анализируют расклады сил в группах и определяются со своими фаворитами на Евро-2024. Но не стоит забывать, что Чемпионат Европы – это не только о футболе топового уровня, но и о безумной атмосфере на стадионах и в фан-зонах. Опытные украинские болельщики не дадут мне соврать, ведь точно помнят, что происходило в украинских городах во время Евро-2012. Также можно вспомнить и о киевском финале Лиги чемпионов в 2019 году, когда английские и испанские фанаты подарили нам настоящий праздник футбола.

Нынешний Чемпионат Европы, который пройдет в Германии, также будет иметь целый ряд своих особенностей. Но интереснее будет поговорить о необычных запретах, с которыми столкнутся фанаты, приехавшие на этот турнир.

Борьба за экологию

Крупные футбольные соревнования уже не впервые пытаются проводить по всем возможным экологическим нормам. Однако прорывным в этом плане должен был стать Чемпионат мира в Катаре (2022). Его организаторы даже указали в своей заявке на проведение, что хотят сделать турнир наиболее экологически чистым в истории футбола. Здесь вам и переработка воды, и высадка новых деревьев, и использование материалов, сокращающих выбросы в воздух, и только "чистые" технологии для строительства.

ФИФА также продвигала этот Мундиаль как первый "углеродно нейтральный", но эксперты и экоактивисты еще до начала соревнования опровергли эти громкие заявления. А уже через полгода после турнира комиссия постановила, что ФИФА не выполнила свои обещания по экологичности ЧМ.

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Поэтому, учитывая такой неудачный опыт ФИФА, УЕФА попытается уже по-настоящему придерживаться "зеленой" стратегии, пообещав выполнить следующие пункты:

  • оптимизация отходов;
  • повторное использование продукции;
  • сокращение отходов;
  • сокращение потребления воды;
  • переход на возобновляемые источники энергии;
  • сокращение потребления электроэнергии;
  • повышение осведомленности и пропаганда "зеленой" повестки дня;
  • создание климатического фонда;
  • измерение выбросов углерода в атмосферу;
  • сокращение выбросов углерода;

В УЕФА также призвали команды избежать перелетов между городами проведения матчей. Вместо самолетов организация просит использовать автомобильный или железнодорожный транспорт, чтобы сократить выбросы. Уже даже известно, что сборная Англии решила прислушаться. Подопечные Гарета Саутгейта поедут на матч с Данией автобусом – дорога до Франкфурта и обратно займет шесть часов.

Необычные запреты на Евро-2024: форма с символом СС, британцы против немецкого пива и сосиски на стадионах - изображение 1

Что касается туристов, то для владельцев билетов предусмотрен бесплатный проезд, а на поезда между городами будут предоставлены скидки. Более того, УЕФА, в своих заявлениях, уверяет, что весь транспорт будет экологичным. Все для того, чтобы болельщики добирались на матчи не самолетами.

Мы же в Германии – всем сосисок!

Во время рассказа о следующем запрете будет очень трудно удержаться от очевидных и стереотипных шуток, ведь оргкомитет Евро-2024 запретил болельщикам проносить на стадион любую еду и напитки. Такой запрет ввели для того, чтобы повысить продажи традиционных блюд (в частности, известных немецких сосисок и колбасок), которые будут продаваться на аренах и вокруг стадионов.

Британцев призвали быть осторожнее с немецким пивом

Одно из самых забавных предупреждений в истории футбольных турниров получили болельщики из Великобритании от своего правительства. В этом сообщении фанатов просят быть осторожными из-за того, что немецкое пиво крепче британского, что может повлиять на трезвость болельщиков. Почему это важно? Дело в том, что сильно пьяных фанов могут не пустить на стадион или даже задержать, ведь ожидается, что полиция Германии имеет жесткие инструкции относительно пьянства и нарушения общественного порядка.

Необычные запреты на Евро-2024: форма с символом СС, британцы против немецкого пива и сосиски на стадионах - изображение 2

adidas запретил продажу формы сборной Германии с номером 44... из-за неприятных ассоциаций

Всемирно известный спортивный бренд "adidas" недавно представил новую форму, в которой немецкая сборная сыграет на Евро-2024. И все бы ничего, форма получилась довольно симпатичной и современной, но из-за нового шрифта на игровых майках номер 44 вызывает очень странные исторические ассоциации, о которых не очень хотят вспоминать в мире... и особенно в Германии.

Так вот цифра 44, написанная новым шрифтом, напоминает символ "зиг", который в 30-40-е годы прошлого века служил символикой СС. Никто из футболистов под этим номером не играет, но кто-то из болельщиков вполне мог бы заказать себе футболку с нанесением 44. Именно поэтому компания adidas решила действовать на опережение.

Необычные запреты на Евро-2024: форма с символом СС, британцы против немецкого пива и сосиски на стадионах - изображение 3

Шотландцам едва не запретили использовать волынки, но потом ограничение было снято

УЕФА уже относительно давно запретил проносить на стадионы любые инструменты и механические устройства, издающие звук, однако перед Евро-2024 этот запрет сняли, но при одном условии: если инструменты будут зарегистрированы в национальной футбольной ассоциации.

Первый пример, который сразу приходит на ум, это конечно, шотландские фанаты со своими легендарными и колоритными волынками. Если бы их не пускали на немецкие стадионы во время Евро, это было бы существенной потерей для турнира – особенно с точки зрения атмосферы. Однако, благодаря отмене этого запрета, мы с вами можем выдохнуть – куча фото и видео подборок с фанами Шотландии, которые поддерживают свою команду в национальной одежде и под аккомпанемент национального инструмента нам обеспечены!

Праздник футбола это, конечно, хорошо, но нужно усилить контроль на границах

Вы, само собой, знаете, что между странами шенгенской зоны нет пограничного контроля, однако во время турнира Германия все же будет проводить дополнительные меры безопасности. Так, например, для въезда в страну нужно будет пройти определенные проверки на границе.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер сообщила ежедневной газете Rheinische Post, что это необходимо, "чтобы предотвратить проникновение в страну возможных жестоких преступников, а также для того, чтобы как можно лучше защитить крупное международное мероприятие и снизить риск попадания в страну хулиганов, а также исламских и других экстремистов".

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.