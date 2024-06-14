Необычные запреты на Евро-2024: форма с символом СС, британцы против немецкого пива и сосиски на стадионах

Уже завтра начнется главный месяц года в мире футбола. Фанаты и эксперты активно анализируют расклады сил в группах и определяются со своими фаворитами на Евро-2024. Но не стоит забывать, что Чемпионат Европы – это не только о футболе топового уровня, но и о безумной атмосфере на стадионах и в фан-зонах. Опытные украинские болельщики не дадут мне соврать, ведь точно помнят, что происходило в украинских городах во время Евро-2012. Также можно вспомнить и о киевском финале Лиги чемпионов в 2019 году, когда английские и испанские фанаты подарили нам настоящий праздник футбола.

Нынешний Чемпионат Европы, который пройдет в Германии, также будет иметь целый ряд своих особенностей. Но интереснее будет поговорить о необычных запретах, с которыми столкнутся фанаты, приехавшие на этот турнир.

Борьба за экологию

Крупные футбольные соревнования уже не впервые пытаются проводить по всем возможным экологическим нормам. Однако прорывным в этом плане должен был стать Чемпионат мира в Катаре (2022). Его организаторы даже указали в своей заявке на проведение, что хотят сделать турнир наиболее экологически чистым в истории футбола. Здесь вам и переработка воды, и высадка новых деревьев, и использование материалов, сокращающих выбросы в воздух, и только "чистые" технологии для строительства.

ФИФА также продвигала этот Мундиаль как первый "углеродно нейтральный", но эксперты и экоактивисты еще до начала соревнования опровергли эти громкие заявления. А уже через полгода после турнира комиссия постановила, что ФИФА не выполнила свои обещания по экологичности ЧМ.

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Поэтому, учитывая такой неудачный опыт ФИФА, УЕФА попытается уже по-настоящему придерживаться "зеленой" стратегии, пообещав выполнить следующие пункты:

оптимизация отходов;

повторное использование продукции;

сокращение отходов;

сокращение потребления воды;

переход на возобновляемые источники энергии;

сокращение потребления электроэнергии;

повышение осведомленности и пропаганда "зеленой" повестки дня;

создание климатического фонда;

измерение выбросов углерода в атмосферу;

сокращение выбросов углерода;

В УЕФА также призвали команды избежать перелетов между городами проведения матчей. Вместо самолетов организация просит использовать автомобильный или железнодорожный транспорт, чтобы сократить выбросы. Уже даже известно, что сборная Англии решила прислушаться. Подопечные Гарета Саутгейта поедут на матч с Данией автобусом – дорога до Франкфурта и обратно займет шесть часов.

Что касается туристов, то для владельцев билетов предусмотрен бесплатный проезд, а на поезда между городами будут предоставлены скидки. Более того, УЕФА, в своих заявлениях, уверяет, что весь транспорт будет экологичным. Все для того, чтобы болельщики добирались на матчи не самолетами.

Мы же в Германии – всем сосисок!

Во время рассказа о следующем запрете будет очень трудно удержаться от очевидных и стереотипных шуток, ведь оргкомитет Евро-2024 запретил болельщикам проносить на стадион любую еду и напитки. Такой запрет ввели для того, чтобы повысить продажи традиционных блюд (в частности, известных немецких сосисок и колбасок), которые будут продаваться на аренах и вокруг стадионов.

Британцев призвали быть осторожнее с немецким пивом

Одно из самых забавных предупреждений в истории футбольных турниров получили болельщики из Великобритании от своего правительства. В этом сообщении фанатов просят быть осторожными из-за того, что немецкое пиво крепче британского, что может повлиять на трезвость болельщиков. Почему это важно? Дело в том, что сильно пьяных фанов могут не пустить на стадион или даже задержать, ведь ожидается, что полиция Германии имеет жесткие инструкции относительно пьянства и нарушения общественного порядка.

adidas запретил продажу формы сборной Германии с номером 44... из-за неприятных ассоциаций

Всемирно известный спортивный бренд "adidas" недавно представил новую форму, в которой немецкая сборная сыграет на Евро-2024. И все бы ничего, форма получилась довольно симпатичной и современной, но из-за нового шрифта на игровых майках номер 44 вызывает очень странные исторические ассоциации, о которых не очень хотят вспоминать в мире... и особенно в Германии.

Так вот цифра 44, написанная новым шрифтом, напоминает символ "зиг", который в 30-40-е годы прошлого века служил символикой СС. Никто из футболистов под этим номером не играет, но кто-то из болельщиков вполне мог бы заказать себе футболку с нанесением 44. Именно поэтому компания adidas решила действовать на опережение.

Шотландцам едва не запретили использовать волынки, но потом ограничение было снято

УЕФА уже относительно давно запретил проносить на стадионы любые инструменты и механические устройства, издающие звук, однако перед Евро-2024 этот запрет сняли, но при одном условии: если инструменты будут зарегистрированы в национальной футбольной ассоциации.

Первый пример, который сразу приходит на ум, это конечно, шотландские фанаты со своими легендарными и колоритными волынками. Если бы их не пускали на немецкие стадионы во время Евро, это было бы существенной потерей для турнира – особенно с точки зрения атмосферы. Однако, благодаря отмене этого запрета, мы с вами можем выдохнуть – куча фото и видео подборок с фанами Шотландии, которые поддерживают свою команду в национальной одежде и под аккомпанемент национального инструмента нам обеспечены!

Праздник футбола это, конечно, хорошо, но нужно усилить контроль на границах

Вы, само собой, знаете, что между странами шенгенской зоны нет пограничного контроля, однако во время турнира Германия все же будет проводить дополнительные меры безопасности. Так, например, для въезда в страну нужно будет пройти определенные проверки на границе.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер сообщила ежедневной газете Rheinische Post, что это необходимо, "чтобы предотвратить проникновение в страну возможных жестоких преступников, а также для того, чтобы как можно лучше защитить крупное международное мероприятие и снизить риск попадания в страну хулиганов, а также исламских и других экстремистов".