Сегодня стартует Чемпионат Европы по футболу 2024 года

С сегодняшнего дня начинаются соревнования на Евро-2024, который будет проходить в Германии. Это уже будет 17-й по счету чемпионат Европы.

В нынешнем турнире примут участие 24 команды, где среди них есть и наша сборная Украины. Всего во время Евро-2024 будет сыгран 51 поединок, а финал состоится 14 июля на "Олимпийском стадионе" в Берлине.

Сегодня состоится первый поединок на этом турнире, где встретятся сборные "Германии" и "Шотландии". Матч состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча также будет происходить на UA-Футбол.