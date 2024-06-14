ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня стартует Чемпионат Европы по футболу 2024 года
Такой спортивный праздник будет длиться месяц
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С сегодняшнего дня начинаются соревнования на Евро-2024, который будет проходить в Германии. Это уже будет 17-й по счету чемпионат Европы.
В нынешнем турнире примут участие 24 команды, где среди них есть и наша сборная Украины. Всего во время Евро-2024 будет сыгран 51 поединок, а финал состоится 14 июля на "Олимпийском стадионе" в Берлине.
Сегодня состоится первый поединок на этом турнире, где встретятся сборные "Германии" и "Шотландии". Матч состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча также будет происходить на UA-Футбол.
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