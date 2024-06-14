Румыния, Словакия, Бельгия - чего ожидать от соперников Украины в группе Евро-2024

Юлия Охрименко Автор UA-Футбол
Румыния, Словакия, Бельгия - чего ожидать от соперников Украины в группе Евро-2024
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный футбольный турнир 2024 года стартует 14 июня. Затаив дыхание украинские болельщики ожидают первые матчи команды Сергея Реброва. Украина попала в группу Е с Румынией, Словакией и Бельгией. Ни один из соперников "желто-синих" не претендует на звание фаворита турнира. Однако, каждый из них может преподнести сюрприз и доставить определенные трудности нашей команде. Тем не менее, большинство экспертов уверены, что Украина имеет все шансы выйти из группы если не с первого места, то со второго точно.

  • Румыния - Украина / 17 июня, 16:00, "Альянц Арена"
  • Словакия - Украина / 21 июня, 16:00, "Эсприт Арена"
  • Украина - Бельгия / 26 июня, 19:00, "Мерседес-Бенц-Арена"

Что можно сказать о соперниках сборной Украины и чего от них ожидать команде Сергея Реброва?

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Содержание

Румыния

Румыны шестой раз становятся участниками европейского турнира. Больше всего "желтые" поразили Европу в 2000-м году, когда вырвались из группы смерти (Англия, Португалия и Германия), заняв второе место после команды Криштиану Роналду. В 1/8 сенсационно отправили в нокаут Англию. И лишь итальянцам удалось остановить "желтых" в 1/4 финала. А Евро-2020 румыны смотрели дома на экранах телевизоров.

  • Ключевые игроки

Сборная Румынии не может похвастаться громкими именами на европейской футбольной арене. Тем не менее все мы слышали о Раду Дрэгушине - 22-летнем защитнике, который не впечатлил "Ювентус", но хорошо вписался в "Дженоа". Зимой Дрэгушина забрал "Тоттенхэм". Раду - универсальный защитник, хорошо читает игру и отлично проявляет себя в борьбе за мяч. Из минусов - редко принимает участие в атакующих действиях.

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Голкипер Хорицу Молдован зимой подписал контракт с "Атлетико Мадрид", но пока конкуренцию у Яна Облака не выиграл. В матчах сборной показал сумасшедший уровень реакции.

Незаменимый игрок, ветеран сборной Румынии 30-летний Николас Станчу - главное оружие "желтых". Атакующий полузащитник успевает везде - создать моменты, отыграть в обороне и забить гол. Мастер стандартов и неожиданных дальних ударов.

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26-летний Дариус Олару, капитан "Стяуа" еще не стал основным игроком в сборной. Но все предпосылки есть после великолепного сезона 2023/2024 на клубном уровне. В этом сезоне Олару в отличной форме - забивает, раздает ассисты. Им уже интересуются топ-клубы Европы. В составе сборной Дариус - палочка-выручалочка, способная перевернуть ход игры и принести результат.

  • Ожидания от сборной Румынии

Румыны играют дерзко, агрессивно. Но их футбол больше похож на дворовой. Отличительная черта - импровизация. "Желтые" редко придерживаются схемы и не задумываются о рациональности действий. Однако благодаря скорости, индивидуальному мастерству и безбашенности команде удается забивать. Линия защиты у румын достаточно слабая. Поэтому шансы поразить их ворота у украинского Пичичи (Артема Довбика) и компании желто-синих большие.

Румыны никогда не сдаются. Совершая ошибки, проигрывая позиции, они нагло рвутся вперед. И этот факт часто играет не в их пользу. Стремительные, необдуманные атаки приводят к потере мяча, дырам в обороне и, как результат, голам в их ворота. Одна из самых молодых команд едет в Германию, конечно, не за трофеем. Главная задача банды Эдуарда Йорданеску (главный тренер) - показать себя на европейской арене и, возможно, привлечь внимание скаутов топ-клубов к футболистам, которые готовы к новым вызовам в Европе на клубном уровне. На первый взгляд, сборная Румынии - соперник непростой, но вполне проходимый.

  • Личные встречи

Румыния и Украина встречались шесть раз (2001, 2002, 2003, 2010, 2011, 2016) Все матчи товарищеские. Три победы на счету румын, две - украинцев. Один матч завершился ничейным результатом.

Словакия

Впервые Словакия попала на Евро в 2016 году и даже смогла дойти до 1/8 финала, где была разгромлена Германией (0:3). На Евро 2020 "соколы" не смогли выйти из группы.

Румыния, Словакия, Бельгия - чего ожидать от соперников Украины в группе Евро-2024 - изображение 3

Интересная фигура в сборной Словакии - Франческо Кальцона, главный тренер команды. Кальцона никогда не играл в футбол на высоком уровне. В его активе всего три матча в Серии В. Всю карьеру Франческо провел в аматорских клубах. В 29 лет повесил бутсы на гвоздь и занялся бизнесом - продажей кофе. Но от судьбы не уйдешь. Через несколько лет Кальцона вернулся в футбол ассистентом тренера в клуб из шестого дивизиона Италии. Постепенно добрался до Серии А. В основном, благодаря своему лучшему другу Маурицио Сарри. До 2022 года входил в штаб Лучано Спаллетти ("Наполи"). В сборную Словакии, которая испытывала трудности не только в футболе, а и в поиске коуча, попал по просьбе Марека Гамшика. Таким образом Кальцона стал впервые главным тренером. Интересно, что весной 2024 года "Наполи" обратился с предложением к Кальцоне занять пост главного тренера до окончания сезона. Франческо согласился. Таким образом итальянец руководил одновременно двумя командами.

Повезло Словакии с тренером или нет - узнаем немного позже. Пока результат неплохой. "Соколы" вытянули квалификацию, пройдя Лихтенштейн, Люксембург, Боснию и Герцеговину, Исландию. Проиграли только Португалии и со второго места прорвались в плей-офф.

  • Ключевые игроки

Милан Шкриньяр - сердце команды, один из лучших защитников на европейской арене. Его сложно обмануть и пройти с мячом к воротам. Шкриньяр отлично читает игру и обладает мощным дальним ударом.

Давид Ганцко - 26-летний лидер сборной Словакии не так давно попал под пристальное внимание скаутов топ-клубов благодаря своему прогрессу в "Фейеноорде". Техничный скоростной футболист может выйти в центре защиты и слева. В отборочный матчах Ганцко оформил два гола и три ассиста.

Станислав Лоботка - мозговой центр сборной. Невероятно техничный, непредсказуемый опорник практически никогда не теряет мяч, виртуозно выходит из-под прессинга соперников и отличается высоким процентом точных передач. В прошлом году Спаллетти назвал Лоботку "вторым Писарро".

  • Ожидания от сборной Словакии

Один из недостатков "соколов" - скудная скамейка запасных. Ключевых футболистов некем заменить. Еще один "минус" (а для нас - "плюс") - у "соколов" на поле отсутствует идея. Словаки играют благодаря индивидуальным качествам нескольких ключевых футболистов, пытаются тащить мяч вперед, а теряя, не очень стараются отобрать. Основная зона их действий - центр.

Футбол "соколов" медленный и простой. Но это не значит, что с такой командой будет легко. Особенно прорываться сквозь линию обороны, где господствуют Шкриньяр и Ганцко.

  • Личные встречи

Команды встречались семь раз (2004,2009, 2014, 2015, 2017, 2018 -два раза). Три матча завершились победой Украины, два - Словакии и два - вничью.

Бельгия

"Красные дьяволы" не входят в число самых сильных команд Евро-2024, но пощекотать нервы соперникам точно могут. После неудачных выступлений на ЧМ-2022 Бельгия сменила главного тренера, пригласив молодого амбициозного Доменико Тедеско. Следует признать, пока у немецко-итальянского специалиста действительно получается хорошо. Путь на турнир "красные дьяволы" прошли без труда. Из восьми матчей - шесть бельгийцы выиграли, в двух расписали мировую (ничья). Правда и соперники у "дьяволов" были не топовые: Австрия, Эстония, Швеция, Азербайджан.

Румыния, Словакия, Бельгия - чего ожидать от соперников Украины в группе Евро-2024 - изображение 4

Евро-2024 - седьмой турнир для бельгийской сборной. В копилке "красных дьяволов" есть бронза (1972 год) и серебро (1980 год). Турнир в Германии - последний аккорд ветеранов-лидеров - Вертонгена (37 лет), Лукаку (31 год), Акселя Витселя (35 лет), Карраско (30 лет) и, возможно, Де Брюйне (32 года). Можно было бы увидеть и Куртуа, однако одного из лучших голкиперов Европы главный тренер не вызвал.

  • Ключевые игроки

Сегодня Бельгия находится не в лучшем положении. Смена поколений - всегда сложно. А именно это и происходит с "красными дьяволами". Постепенно ключевые позиции в команде начинают занимать новые имена: Амаду Онана (полузащитник "Эвертона", не стоит путать с голкипером "Манчестер Юнайтед"), Лоис Опенда (нападающий "РБ Лейпциг"), Ваут Фас (защитник "Лестер Сити"), Доди Лукебакио (полузащитник "Севильи"), Юри Тилеманс (полузащитник "Астон Виллы"), Леонардо Троссард (полузащитник "Арсенала"). Теперь слово за ними.

Конечно, Бельгия очень надеется на Кевина де Брюйне, через которого строится вся атака. Ожидают и от Лукаку забитых мячей. Есть еще взрывной вингер Жереми Доку. Футболист способен разогнать атаку и создать множество опасных моментов. Раскрылся у Микеля Артеты Троссард (17 голов, при том, что игрок чаще выходит на замену). Тедеско очень верит в способности Леонардо обострять и забивать. Опенда способен забить даже тогда, когда, на первый взгляд, это невозможно. Зажечь, пусть и не в стартовом составе, могут 19-летний полузащитник Вермерен и 20-летний защитник Зено Дебаст.

  • Ожидания от сборной Бельгии

Главная опасность от бельгийцев идет с левого фланга. Там господствуют футболисты, которые благодаря индивидуальному мастерству могут создать много проблем для соперников. На правом же фланге Бакайоко редко получает поддержку партнеров из глубины. Обострение с его фланга - редкость. Центральная зона у команды слабая.

"Красные дьяволы" обычно играют в четыре защитника. Поэтому соперникам сложно проводить контратаки.

Бельгийцы уверенно себя чувствуют в единоборствах как в верховой борьбе, так и внизу. Особенно у границы своей штрафной, что часто приводит к их молниеносным контратакам. Однако всего этого недостаточно для того, чтобы претендовать на звание - очень сильный соперник.

Если не брать во внимание Де Брюйне, который может получить очередную травму и Лукаку, который находится не в лучшей форме - у Тодеско сегодня сырой состав. И только лишь благодаря нескольким громким именам сборная Бельгии каким-то чудом попала в список возможных фаворитов. Хотя шансы влететь в 1/8 финала у Тедеско и компании точно есть.

  • Личные встречи

Сборные встречаются впервые.

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Украина Евро 2024
Комментарии
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Nike456 (Київ )
14.06.2024 в 09:46
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Комментарии 1
Nike456 (Київ )
14.06.2024 в 09:46
Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоритически нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток и Фейсбук Телеграм Ютуб и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост дякую
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.