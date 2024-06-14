Румыния, Словакия, Бельгия - чего ожидать от соперников Украины в группе Евро-2024

Партнер проекта - лицензионный букмекер GGBET с широчайшей линией, более 70 видов спорта и дисциплин киберспорта. Компания создает уникальный украиноязычный контент на YouTube и развивает культуру ответственной игры. Получи невероятный бонус до 150 000 грн от GGBET! Держи линию на Евро 2024 вместе с GGBET!

Главный футбольный турнир 2024 года стартует 14 июня. Затаив дыхание украинские болельщики ожидают первые матчи команды Сергея Реброва. Украина попала в группу Е с Румынией, Словакией и Бельгией. Ни один из соперников "желто-синих" не претендует на звание фаворита турнира. Однако, каждый из них может преподнести сюрприз и доставить определенные трудности нашей команде. Тем не менее, большинство экспертов уверены, что Украина имеет все шансы выйти из группы если не с первого места, то со второго точно.

Румыния - Украина / 17 июня, 16:00, "Альянц Арена"

Словакия - Украина / 21 июня, 16:00, "Эсприт Арена"

Украина - Бельгия / 26 июня, 19:00, "Мерседес-Бенц-Арена"

Что можно сказать о соперниках сборной Украины и чего от них ожидать команде Сергея Реброва?

Содержание Румыния

Словакия

Бельгия

Румыния

Румыны шестой раз становятся участниками европейского турнира. Больше всего "желтые" поразили Европу в 2000-м году, когда вырвались из группы смерти (Англия, Португалия и Германия), заняв второе место после команды Криштиану Роналду. В 1/8 сенсационно отправили в нокаут Англию. И лишь итальянцам удалось остановить "желтых" в 1/4 финала. А Евро-2020 румыны смотрели дома на экранах телевизоров.

Ключевые игроки

Сборная Румынии не может похвастаться громкими именами на европейской футбольной арене. Тем не менее все мы слышали о Раду Дрэгушине - 22-летнем защитнике, который не впечатлил "Ювентус", но хорошо вписался в "Дженоа". Зимой Дрэгушина забрал "Тоттенхэм". Раду - универсальный защитник, хорошо читает игру и отлично проявляет себя в борьбе за мяч. Из минусов - редко принимает участие в атакующих действиях.

Голкипер Хорицу Молдован зимой подписал контракт с "Атлетико Мадрид", но пока конкуренцию у Яна Облака не выиграл. В матчах сборной показал сумасшедший уровень реакции.

Незаменимый игрок, ветеран сборной Румынии 30-летний Николас Станчу - главное оружие "желтых". Атакующий полузащитник успевает везде - создать моменты, отыграть в обороне и забить гол. Мастер стандартов и неожиданных дальних ударов.

26-летний Дариус Олару, капитан "Стяуа" еще не стал основным игроком в сборной. Но все предпосылки есть после великолепного сезона 2023/2024 на клубном уровне. В этом сезоне Олару в отличной форме - забивает, раздает ассисты. Им уже интересуются топ-клубы Европы. В составе сборной Дариус - палочка-выручалочка, способная перевернуть ход игры и принести результат.

Ожидания от сборной Румынии

Румыны играют дерзко, агрессивно. Но их футбол больше похож на дворовой. Отличительная черта - импровизация. "Желтые" редко придерживаются схемы и не задумываются о рациональности действий. Однако благодаря скорости, индивидуальному мастерству и безбашенности команде удается забивать. Линия защиты у румын достаточно слабая. Поэтому шансы поразить их ворота у украинского Пичичи (Артема Довбика) и компании желто-синих большие.

Румыны никогда не сдаются. Совершая ошибки, проигрывая позиции, они нагло рвутся вперед. И этот факт часто играет не в их пользу. Стремительные, необдуманные атаки приводят к потере мяча, дырам в обороне и, как результат, голам в их ворота. Одна из самых молодых команд едет в Германию, конечно, не за трофеем. Главная задача банды Эдуарда Йорданеску (главный тренер) - показать себя на европейской арене и, возможно, привлечь внимание скаутов топ-клубов к футболистам, которые готовы к новым вызовам в Европе на клубном уровне. На первый взгляд, сборная Румынии - соперник непростой, но вполне проходимый.

Личные встречи

Румыния и Украина встречались шесть раз (2001, 2002, 2003, 2010, 2011, 2016) Все матчи товарищеские. Три победы на счету румын, две - украинцев. Один матч завершился ничейным результатом.

Словакия

Впервые Словакия попала на Евро в 2016 году и даже смогла дойти до 1/8 финала, где была разгромлена Германией (0:3). На Евро 2020 "соколы" не смогли выйти из группы.

Интересная фигура в сборной Словакии - Франческо Кальцона, главный тренер команды. Кальцона никогда не играл в футбол на высоком уровне. В его активе всего три матча в Серии В. Всю карьеру Франческо провел в аматорских клубах. В 29 лет повесил бутсы на гвоздь и занялся бизнесом - продажей кофе. Но от судьбы не уйдешь. Через несколько лет Кальцона вернулся в футбол ассистентом тренера в клуб из шестого дивизиона Италии. Постепенно добрался до Серии А. В основном, благодаря своему лучшему другу Маурицио Сарри. До 2022 года входил в штаб Лучано Спаллетти ("Наполи"). В сборную Словакии, которая испытывала трудности не только в футболе, а и в поиске коуча, попал по просьбе Марека Гамшика. Таким образом Кальцона стал впервые главным тренером. Интересно, что весной 2024 года "Наполи" обратился с предложением к Кальцоне занять пост главного тренера до окончания сезона. Франческо согласился. Таким образом итальянец руководил одновременно двумя командами.

Повезло Словакии с тренером или нет - узнаем немного позже. Пока результат неплохой. "Соколы" вытянули квалификацию, пройдя Лихтенштейн, Люксембург, Боснию и Герцеговину, Исландию. Проиграли только Португалии и со второго места прорвались в плей-офф.

Ключевые игроки

Милан Шкриньяр - сердце команды, один из лучших защитников на европейской арене. Его сложно обмануть и пройти с мячом к воротам. Шкриньяр отлично читает игру и обладает мощным дальним ударом.

Давид Ганцко - 26-летний лидер сборной Словакии не так давно попал под пристальное внимание скаутов топ-клубов благодаря своему прогрессу в "Фейеноорде". Техничный скоростной футболист может выйти в центре защиты и слева. В отборочный матчах Ганцко оформил два гола и три ассиста.

Станислав Лоботка - мозговой центр сборной. Невероятно техничный, непредсказуемый опорник практически никогда не теряет мяч, виртуозно выходит из-под прессинга соперников и отличается высоким процентом точных передач. В прошлом году Спаллетти назвал Лоботку "вторым Писарро".

Ожидания от сборной Словакии

Один из недостатков "соколов" - скудная скамейка запасных. Ключевых футболистов некем заменить. Еще один "минус" (а для нас - "плюс") - у "соколов" на поле отсутствует идея. Словаки играют благодаря индивидуальным качествам нескольких ключевых футболистов, пытаются тащить мяч вперед, а теряя, не очень стараются отобрать. Основная зона их действий - центр.

Футбол "соколов" медленный и простой. Но это не значит, что с такой командой будет легко. Особенно прорываться сквозь линию обороны, где господствуют Шкриньяр и Ганцко.

Личные встречи

Команды встречались семь раз (2004,2009, 2014, 2015, 2017, 2018 -два раза). Три матча завершились победой Украины, два - Словакии и два - вничью.

Бельгия

"Красные дьяволы" не входят в число самых сильных команд Евро-2024, но пощекотать нервы соперникам точно могут. После неудачных выступлений на ЧМ-2022 Бельгия сменила главного тренера, пригласив молодого амбициозного Доменико Тедеско. Следует признать, пока у немецко-итальянского специалиста действительно получается хорошо. Путь на турнир "красные дьяволы" прошли без труда. Из восьми матчей - шесть бельгийцы выиграли, в двух расписали мировую (ничья). Правда и соперники у "дьяволов" были не топовые: Австрия, Эстония, Швеция, Азербайджан.

Евро-2024 - седьмой турнир для бельгийской сборной. В копилке "красных дьяволов" есть бронза (1972 год) и серебро (1980 год). Турнир в Германии - последний аккорд ветеранов-лидеров - Вертонгена (37 лет), Лукаку (31 год), Акселя Витселя (35 лет), Карраско (30 лет) и, возможно, Де Брюйне (32 года). Можно было бы увидеть и Куртуа, однако одного из лучших голкиперов Европы главный тренер не вызвал.

Ключевые игроки

Сегодня Бельгия находится не в лучшем положении. Смена поколений - всегда сложно. А именно это и происходит с "красными дьяволами". Постепенно ключевые позиции в команде начинают занимать новые имена: Амаду Онана (полузащитник "Эвертона", не стоит путать с голкипером "Манчестер Юнайтед"), Лоис Опенда (нападающий "РБ Лейпциг"), Ваут Фас (защитник "Лестер Сити"), Доди Лукебакио (полузащитник "Севильи"), Юри Тилеманс (полузащитник "Астон Виллы"), Леонардо Троссард (полузащитник "Арсенала"). Теперь слово за ними.

Конечно, Бельгия очень надеется на Кевина де Брюйне, через которого строится вся атака. Ожидают и от Лукаку забитых мячей. Есть еще взрывной вингер Жереми Доку. Футболист способен разогнать атаку и создать множество опасных моментов. Раскрылся у Микеля Артеты Троссард (17 голов, при том, что игрок чаще выходит на замену). Тедеско очень верит в способности Леонардо обострять и забивать. Опенда способен забить даже тогда, когда, на первый взгляд, это невозможно. Зажечь, пусть и не в стартовом составе, могут 19-летний полузащитник Вермерен и 20-летний защитник Зено Дебаст.

Ожидания от сборной Бельгии

Главная опасность от бельгийцев идет с левого фланга. Там господствуют футболисты, которые благодаря индивидуальному мастерству могут создать много проблем для соперников. На правом же фланге Бакайоко редко получает поддержку партнеров из глубины. Обострение с его фланга - редкость. Центральная зона у команды слабая.

"Красные дьяволы" обычно играют в четыре защитника. Поэтому соперникам сложно проводить контратаки.

Бельгийцы уверенно себя чувствуют в единоборствах как в верховой борьбе, так и внизу. Особенно у границы своей штрафной, что часто приводит к их молниеносным контратакам. Однако всего этого недостаточно для того, чтобы претендовать на звание - очень сильный соперник.

Если не брать во внимание Де Брюйне, который может получить очередную травму и Лукаку, который находится не в лучшей форме - у Тодеско сегодня сырой состав. И только лишь благодаря нескольким громким именам сборная Бельгии каким-то чудом попала в список возможных фаворитов. Хотя шансы влететь в 1/8 финала у Тедеско и компании точно есть.

Личные встречи

Сборные встречаются впервые.

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine