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Эмерик Лапорт не сыграет в первом матче сборной Испании на Евро-2024
Об этом сообщает испанское издание AS
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Многие сборные перед чемпионатом Европы столкнулись с немалым количеством травм среди своих игроков, где в итоге часть из них вообще осталась за бортом этого турнира. Неприятная весть в этом же аспекте поступила из лагеря испанцев.
Сообщается, что защитник Эмерик Лапорт пропустит завтрашнюю игру против сборной Хорватии. Игрок испытывает мышечный дискомфорт и собирается выполнить специальную работу на тренировке сегодня. Испанская федерация также заявила, что Эмерик Лапорт поедет вместе с командой на завтрашний поединок. Среди игроков, которые могли бы заменить защитника, есть Начо и именно его ожидают увидеть в старте.
Добавим, что матч между Испанией и Хорватией состоится 15 июня в 19:00 по киевскому времени на "Олимпийском стадионе" в Берлине.
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