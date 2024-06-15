Судьба чемпионов. Как защищали титул победители Евро разных лет

Сегодня свой стартовый матч на Евро-2024 сыграет триумфатор предыдущего ЧЕ сборная Италия. А это хороший повод вспомнить, как начинали действующие чемпионы Европы следующий турнир и чем он для них в итоге заканчивался.

СССР-1960

ЧЕ-1964. Старт: 3:0 с Данией. Финиш: 2-е место

В отборочном турнире советская сборная обыграла Италию (2:0 дома и 1:1 в гостях) и Швецию (1:1 и 3:1), а на старте финального турнира без труда взяла верх над любителями из Дании – 3:0. Но в финале Лев Яшин и его партнеры уступили хозяевам чемпионата-испанцам (1:2). Отметим, что счет в том матче был открыт уже на 6-й минуте после точного удара хавбека "Красной фурии" Хесуса Марии Переды, и тот гол вплоть до прошлого турнира оставался самым быстрым в финалах Евро. Лишь в решающем поединке ЧЕ-2020 это достижение превзошел англичанин Люк Шоу, поразивший ворота итальянцев на 2-й минуте игры.

ИСПАНИЯ-1964

ЧЕ-1968. Не участвовали в финальном турнире, проиграли в стыках Англии

Отборочный турнир к Евро-1968 проводился в два этапа: групповая стадия и четвертьфинальные стыковые матчи между победителями групп. Испанцы стали победителями своего квартета, обойдя Чехословакию, Ирландию и Турцию. Но в стыках попали на Англию и проиграли в обоих матчах (0:1 и 1:2).

ИТАЛИЯ-1968

ЧЕ-1972. Не участвовали в финальном турнире, проиграли в стыках Бельгии

Итальянцы повторили "подвиг" испанцев образца 1968 года. "Скуадра Адзурра" уверенно выиграла отборочную группу с Австрией, Швецией и Ирландией. Но в четвертьфинальных стыках Факетти и Ко неожиданно проиграли бельгийцам (0:0 и 1:2), которые впоследствии по жребию и стали хозяева Евро-1972.

ФРГ-1972

ЧЕ-1976. Старт: 4:2 с Югославией. Финиш: 2-е место

Западные немцы очень натужно прошли в полуфинале хозяев Евро югославов: проигрывая 0:2, отыгрались в конце основного времени, а в овертайме забили еще дважды – 4:2. В финале с Чехословакией Бундестим вновь смогла отыграться с 0:2. После 2:2 в игровое время все решилось в серии 11-метровых. Победной для чехословаков стала попытка, которую реализовал Антонин Паненка. Этому пенальти (удар "парашютом" прямо по центру ворот) суждено было стать самым знаменитым в истории футбола.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ-1976

ЧЕ-1980. Старт: 0:1 с ФРГ. Финиш: 3-е место

В матче открытия Евро-1980 (дебютный турнир с групповым этапом) встретились финалисты предыдущего первенства. Благодаря единственному голу Карла-Хайнца Румменигге немцы победили действующих чемпионов, сумев поквитаться за обидное поражение 4-летней давности. В двух следующих матчах группы Чехословакия победила Грецию (3:1) и расписала мировую с Нидерландами (1:1). Этого хватило, чтобы занять второе место в квартете, которое давало возможность сыграть в поединке за бронзу. Там соперниками Паненки и его партнеров стали хозяева-итальянцы. Чехословаки выиграли, причем снова в серии послематчевых пенальти (после 1:1 в основное и дополнительное время), и заняли итоговое 3-е место.

ФРГ-1980

ЧЕ-1984. Старт: 0:0 с Португалией. Финиш: 3-е место в группе

Действующие чемпионы континента с превеликим трудом преодолели квалификацию, дважды по ходу отборочного турнира проиграв Северной Ирландии. А финальный турнир начали со скучных 0:0 с Португалией. Правда, во втором туре благодаря дублю Руди Феллера обыграли сборную Румынии во главе с Мирчей Луческу (2:1). Для выхода в полуфинал в заключительном матче группы – против Испании – Бундестим вполне устраивала ничья. Немцы на нее и играли, но на последней минуте пропустили гол от Антонио Маседы, и бесславно покинули турнир.



ФРАНЦИЯ-1984

ЧЕ-1988. Не вышли в финальный турнир, заняв 3-е место в отборочной группе

Французы провалили квалификацию – лишь одна победа в восьми матчах (при трех поражениях) и лишь третье место в отборочной группе – позади СССР и Восточной Германии. Кроме того, в самый разгар отборочного цикла объявил о завершении игровой карьеры лидер и капитан Les Bleus Мишель Платини.

НИДЕРЛАНДЫ-1988

ЧЕ-1992. Старт: 1:0 с Шотландией. Финиш: полуфинал

Голландцы уверенно выиграли свою группу, не сумев победить только сборную СНГ. Да и то лишь потому, что датский арбитр Петер Миккельсен отменил гол Марко ван Бастена, определив очень спорный офсайд. А в полуфинальном противостоянии с главной сенсацией того турнира – датчанами – "оранжевые" дважды отыгрывали голы Хенрика Ларсена, но в конечном счете проиграли в послематчевой лотерее. Волчий билет вытянул ван Бастен – именно его удар стал единственным в той серии, который не превратился в гол.

ДАНИЯ-1992

ЧЕ-1996. Старт: 1:1 с Португалией. Финиш: 3-е место в группе

Датчане начали защиту титула с обнадеживающей ничьей против Португалии. Но во втором матче группы были по всем статьям разгромлены симпатичной хорватской сборной, дебютировавшей тогда на Евро – 0:3. Это поражение стало роковым для "Датского динамита", преградив скандинавам путь в плей-офф.

ГЕРМАНИЯ-1996

ЧЕ-2000. Старт: 1:1 с Румынией. Финиш: 4-е место в группе

Сборная Германии, переживавшая смену поколений, уже не вселяла страх в соперников одним своим видом. Двумя годами ранее на ЧМ немцы с треском проиграли в 1/4 финала хорватам (0:3). А на Евро, попав в "группу смерти", умудрились на пару с Англией занять в ней два последних места. Заключительная игра Бундестим на том турнире, в котором команда Эриха Риббека получила абсолютно заслуженные 0:3 от Португалии, стала низшей точкой падения немецкого футбола.

ФРАНЦИЯ-2000

ЧЕ-2004. Старт: 2:1 с Англией. Финиш: 1/4 финала

Французы могли потерять статус непобедимой команды еще в стартовом матче португальской поездки, когда Англия забила "трехцветным" на 4-й минуте и спокойно удерживала перевес. Но потом в дело вмешался Зинедин Зидан, своим дублем поменявший 0:1 на 2:1. Группу Франция так и прошла без потерь, но в плей-офф Les Bleus стали первым из трех Голиафов, павших от пращи греческого Давида (0:1).

ГРЕЦИЯ-2004

ЧЕ-2008. Старт: 0:2 со Швецией. Финиш: 4-е место в группе

Все-таки успех Греции Отто Рехагеля многие воспринимали как сказку. Как редкое событие, где все совпадения удачно сошлись в одной точке. Многие из той команды – Никополидис, Деллас, Кацуранис, Карагунис, Харистеас – сначала провалили отбор на ЧМ-2006, пропустив вперед Украину и Турцию, а потом поехали на Евро, где проиграли все три матча. Греки старались играть, как обычно – от обороны, на контратаках, пытаясь поймать удачу на стандартах. Вот только в Австрии эллинам уже не везло так, как четырьмя годами ранее.

ИСПАНИЯ-2008

ЧЕ-2012. Старт: 1:1 с Италией. Финиш: чемпионы

Испания прошла весь турнир без единого поражения. Лишь дважды она не смогла добиться успеха за 90 минут – в стартовом матче группы с Италией (1:1) и в донецком полуфинале с Португалией (0:0, 5:3 по пенальти). И в итоге стала первой и пока единственной сборной, сумевшей защитить титул чемпиона Европы.

ИСПАНИЯ-2012

ЧЕ-2016. Старт: 1:0 с Чехией. Финиш: 1/8 финала

Двукратные действующие чемпионы континента начали турнир с двух сухих побед: над Чехией (1:0) и Турцией (3:0). Но в заключительном матче группы несколько нелогично уступили Хорватии (1:2), во многом "благодаря" нереализованному Рамосом при счете 1:1 пенальти. Это фиаско прервало сухую рекордную серию пиренейцев на ЧЕ, длившуюся 733 минуты, и стало первой неудачей команды на Евро за 12 лет. Но главное – вывело "Красную фурию" в плей-офф на Италию. Столкновение двух полярных философий на этот раз завершилось в пользу "Скуадры Адзурры".

ПОРТУГАЛИЯ-2016

ЧЕ-2020. Старт: 3:0 с Венгрией. Финиш: 1/8 финала

"Лузитане" начали защиту своего титула с разгрома венгров – 3:0 (естественно, с дублем Роналду). Но эта победа так и осталась для них единственной на том турнире. После поражения от немцев (2:4) и ничьей с Францией (2:2), португальцы вышли в плей-офф с третьего места в группе, став лучшими среди лаки-лузеров. В 1/8 финала "красно-зеленые" встретились с бельгийцами, которые и "наградили" чемпионов приставкой "экс", победив 1:0.

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