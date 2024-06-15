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Судьба чемпионов. Как защищали титул победители Евро разных лет

ЕВРО-2024

Страницы истории

Судьба чемпионов. Как защищали титул победители Евро разных лет

Фото: УЄФА / Автор невідомий

Эдуард Кинзерский Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня свой стартовый матч на Евро-2024 сыграет триумфатор предыдущего ЧЕ сборная Италия. А это хороший повод вспомнить, как начинали действующие чемпионы Европы следующий турнир и чем он для них в итоге заканчивался.

СССР-1960
ЧЕ-1964. Старт: 3:0 с Данией. Финиш: 2-е место

В отборочном турнире советская сборная обыграла Италию (2:0 дома и 1:1 в гостях) и Швецию (1:1 и 3:1), а на старте финального турнира без труда взяла верх над любителями из Дании – 3:0. Но в финале Лев Яшин и его партнеры уступили хозяевам чемпионата-испанцам (1:2). Отметим, что счет в том матче был открыт уже на 6-й минуте после точного удара хавбека "Красной фурии" Хесуса Марии Переды, и тот гол вплоть до прошлого турнира оставался самым быстрым в финалах Евро. Лишь в решающем поединке ЧЕ-2020 это достижение превзошел англичанин Люк Шоу, поразивший ворота итальянцев на 2-й минуте игры.

ИСПАНИЯ-1964
ЧЕ-1968. Не участвовали в финальном турнире, проиграли в стыках Англии

Отборочный турнир к Евро-1968 проводился в два этапа: групповая стадия и четвертьфинальные стыковые матчи между победителями групп. Испанцы стали победителями своего квартета, обойдя Чехословакию, Ирландию и Турцию. Но в стыках попали на Англию и проиграли в обоих матчах (0:1 и 1:2).

ИТАЛИЯ-1968
ЧЕ-1972. Не участвовали в финальном турнире, проиграли в стыках Бельгии

Итальянцы повторили "подвиг" испанцев образца 1968 года. "Скуадра Адзурра" уверенно выиграла отборочную группу с Австрией, Швецией и Ирландией. Но в четвертьфинальных стыках Факетти и Ко неожиданно проиграли бельгийцам (0:0 и 1:2), которые впоследствии по жребию и стали хозяева Евро-1972.

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ФРГ-1972
ЧЕ-1976. Старт: 4:2 с Югославией. Финиш: 2-е место

Западные немцы очень натужно прошли в полуфинале хозяев Евро югославов: проигрывая 0:2, отыгрались в конце основного времени, а в овертайме забили еще дважды – 4:2. В финале с Чехословакией Бундестим вновь смогла отыграться с 0:2. После 2:2 в игровое время все решилось в серии 11-метровых. Победной для чехословаков стала попытка, которую реализовал Антонин Паненка. Этому пенальти (удар "парашютом" прямо по центру ворот) суждено было стать самым знаменитым в истории футбола.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ-1976
ЧЕ-1980. Старт: 0:1 с ФРГ. Финиш: 3-е место

В матче открытия Евро-1980 (дебютный турнир с групповым этапом) встретились финалисты предыдущего первенства. Благодаря единственному голу Карла-Хайнца Румменигге немцы победили действующих чемпионов, сумев поквитаться за обидное поражение 4-летней давности. В двух следующих матчах группы Чехословакия победила Грецию (3:1) и расписала мировую с Нидерландами (1:1). Этого хватило, чтобы занять второе место в квартете, которое давало возможность сыграть в поединке за бронзу. Там соперниками Паненки и его партнеров стали хозяева-итальянцы. Чехословаки выиграли, причем снова в серии послематчевых пенальти (после 1:1 в основное и дополнительное время), и заняли итоговое 3-е место.

ФРГ-1980
ЧЕ-1984. Старт: 0:0 с Португалией. Финиш: 3-е место в группе

Действующие чемпионы континента с превеликим трудом преодолели квалификацию, дважды по ходу отборочного турнира проиграв Северной Ирландии. А финальный турнир начали со скучных 0:0 с Португалией. Правда, во втором туре благодаря дублю Руди Феллера обыграли сборную Румынии во главе с Мирчей Луческу (2:1). Для выхода в полуфинал в заключительном матче группы – против Испании – Бундестим вполне устраивала ничья. Немцы на нее и играли, но на последней минуте пропустили гол от Антонио Маседы, и бесславно покинули турнир.

ФРАНЦИЯ-1984
ЧЕ-1988. Не вышли в финальный турнир, заняв 3-е место в отборочной группе

Французы провалили квалификацию – лишь одна победа в восьми матчах (при трех поражениях) и лишь третье место в отборочной группе – позади СССР и Восточной Германии. Кроме того, в самый разгар отборочного цикла объявил о завершении игровой карьеры лидер и капитан Les Bleus Мишель Платини.

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НИДЕРЛАНДЫ-1988
ЧЕ-1992. Старт: 1:0 с Шотландией. Финиш: полуфинал

Голландцы уверенно выиграли свою группу, не сумев победить только сборную СНГ. Да и то лишь потому, что датский арбитр Петер Миккельсен отменил гол Марко ван Бастена, определив очень спорный офсайд. А в полуфинальном противостоянии с главной сенсацией того турнира – датчанами – "оранжевые" дважды отыгрывали голы Хенрика Ларсена, но в конечном счете проиграли в послематчевой лотерее. Волчий билет вытянул ван Бастен – именно его удар стал единственным в той серии, который не превратился в гол.

ДАНИЯ-1992
ЧЕ-1996. Старт: 1:1 с Португалией. Финиш: 3-е место в группе

Датчане начали защиту титула с обнадеживающей ничьей против Португалии. Но во втором матче группы были по всем статьям разгромлены симпатичной хорватской сборной, дебютировавшей тогда на Евро – 0:3. Это поражение стало роковым для "Датского динамита", преградив скандинавам путь в плей-офф.

ГЕРМАНИЯ-1996
ЧЕ-2000. Старт: 1:1 с Румынией. Финиш: 4-е место в группе

Сборная Германии, переживавшая смену поколений, уже не вселяла страх в соперников одним своим видом. Двумя годами ранее на ЧМ немцы с треском проиграли в 1/4 финала хорватам (0:3). А на Евро, попав в "группу смерти", умудрились на пару с Англией занять в ней два последних места. Заключительная игра Бундестим на том турнире, в котором команда Эриха Риббека получила абсолютно заслуженные 0:3 от Португалии, стала низшей точкой падения немецкого футбола.

ФРАНЦИЯ-2000
ЧЕ-2004. Старт: 2:1 с Англией. Финиш: 1/4 финала

Французы могли потерять статус непобедимой команды еще в стартовом матче португальской поездки, когда Англия забила "трехцветным" на 4-й минуте и спокойно удерживала перевес. Но потом в дело вмешался Зинедин Зидан, своим дублем поменявший 0:1 на 2:1. Группу Франция так и прошла без потерь, но в плей-офф Les Bleus стали первым из трех Голиафов, павших от пращи греческого Давида (0:1).

ГРЕЦИЯ-2004
ЧЕ-2008. Старт: 0:2 со Швецией. Финиш: 4-е место в группе

Все-таки успех Греции Отто Рехагеля многие воспринимали как сказку. Как редкое событие, где все совпадения удачно сошлись в одной точке. Многие из той команды – Никополидис, Деллас, Кацуранис, Карагунис, Харистеас – сначала провалили отбор на ЧМ-2006, пропустив вперед Украину и Турцию, а потом поехали на Евро, где проиграли все три матча. Греки старались играть, как обычно – от обороны, на контратаках, пытаясь поймать удачу на стандартах. Вот только в Австрии эллинам уже не везло так, как четырьмя годами ранее.

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ИСПАНИЯ-2008
ЧЕ-2012. Старт: 1:1 с Италией. Финиш: чемпионы

Испания прошла весь турнир без единого поражения. Лишь дважды она не смогла добиться успеха за 90 минут – в стартовом матче группы с Италией (1:1) и в донецком полуфинале с Португалией (0:0, 5:3 по пенальти). И в итоге стала первой и пока единственной сборной, сумевшей защитить титул чемпиона Европы.

ИСПАНИЯ-2012
ЧЕ-2016. Старт: 1:0 с Чехией. Финиш: 1/8 финала

Двукратные действующие чемпионы континента начали турнир с двух сухих побед: над Чехией (1:0) и Турцией (3:0). Но в заключительном матче группы несколько нелогично уступили Хорватии (1:2), во многом "благодаря" нереализованному Рамосом при счете 1:1 пенальти. Это фиаско прервало сухую рекордную серию пиренейцев на ЧЕ, длившуюся 733 минуты, и стало первой неудачей команды на Евро за 12 лет. Но главное – вывело "Красную фурию" в плей-офф на Италию. Столкновение двух полярных философий на этот раз завершилось в пользу "Скуадры Адзурры".

ПОРТУГАЛИЯ-2016
ЧЕ-2020. Старт: 3:0 с Венгрией. Финиш: 1/8 финала

"Лузитане" начали защиту своего титула с разгрома венгров – 3:0 (естественно, с дублем Роналду). Но эта победа так и осталась для них единственной на том турнире. После поражения от немцев (2:4) и ничьей с Францией (2:2), португальцы вышли в плей-офф с третьего места в группе, став лучшими среди лаки-лузеров. В 1/8 финала "красно-зеленые" встретились с бельгийцами, которые и "наградили" чемпионов приставкой "экс", победив 1:0.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.