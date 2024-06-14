Болельщик сборной Шотландии прошел пешком от Глазго до Мюнхена

Уже сегодня начнется Чемпионат Европы по футболу, который будет проходить в Германии. В первом матче хозяева турнира встретятся со сборной Шотландии.

За этой встречей, вероятно, будет наблюдать 20-летний болельщик "тартанской армии" Крейг Фергюсон, который прибыл в Германию в четверг. Его путешествие из Великобритании заслуживает внимания. Шотландский болельщик в мае отправился из "Хэмпден-парка" в Глазго и прошел пешком весь путь до Мюнхена. 20-летний парень прибыл на площадь Мариенплац, где его встретили громкими аплодисментами. Все путешествие заняло у него 42 дня. За это время он преодолел около 1 600 километров и шесть стран.

???? WATCH: The moment Craig Ferguson finished his 42 day walk from Hampden to Munich for men’s mental health ???????????????????????????? pic.twitter.com/pWUP5wn7I6 — Clyde 1 Superscoreboard (@ClydeSSB) June 13, 2024

Как сообщает BBC, Крейг Фергюсон совершил этот поход ради доброго дела. Шотландский фанат во время приключения собрал более 50 000 фунтов стерлингов, которые пойдут на лечение психических расстройств у шотландских мужчин.

Напомним, что поединок между Германией и Шотландией состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени.