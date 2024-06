Болельщик сборной Шотландии прошел пешком от Глазго до Мюнхена

Уже сегодня начнется Чемпионат Европы по футболу, который будет проходить в Германии. В первом матче хозяева турнира встретятся со сборной Шотландии.

За этой встречей, вероятно, будет наблюдать 20-летний болельщик "тартанской армии" Крейг Фергюсон, который прибыл в Германию в четверг. Его путешествие из Великобритании заслуживает внимания. Шотландский болельщик в мае отправился из "Хэмпден-парка" в Глазго и прошел пешком весь путь до Мюнхена. 20-летний парень прибыл на площадь Мариенплац, где его встретили громкими аплодисментами. Все путешествие заняло у него 42 дня. За это время он преодолел около 1 600 километров и шесть стран.

???? WATCH: The moment Craig Ferguson finished his 42 day walk from Hampden to Munich for men’s mental health ???????????????????????????? pic.twitter.com/pWUP5wn7I6