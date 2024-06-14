Шотландец Райан Портеус об ожиданиях на Евро-2024: Мы будем играть игру за игрой, но очевидно, что хотим выйти из этой группы

Сборная Шотландии второй раз подряд будет участвовать на Евро-2024. В прошлый раз "тартановая армия" заняла последнее место в группе, где она сумела взять лишь одно очко с принципиальным соперником - сборной Англией. Шотландский защитник Райан Портеус в интервью Mirror отметил, что команда хочет продемонстрировать лучший результат, чем это было три года назад.

"Я думаю, что это лишь второй раз, когда Шотландия квалифицировалась на крупный турнир в моей жизни. Поэтому это фантастическое время, чтобы быть шотландским футбольным фанатом. Я думаю, что это касается и болельщиков. Было много трудных времен, когда я рос в Шотландии, особенно в футбольном плане. Мы будем играть игру за игрой, но очевидно, что мы хотим выйти из этой группы. Это будет нелегко, но я думаю, что у нас точно есть команда для этого и последовательность, чтобы попытаться достичь этой цели. Мы хотим сделать так, чтобы Шотландия заслужила право на то, чтобы о ней постоянно говорили в контексте этих соревнований", - заявил защитник Райан Портеус.

Добавим, что сборная Шотландии играет в группе А вместе с Германией, Швейцарией и Венгрией. Сегодня в 22:00 "тартановая армия" сыграет в матче-открытии Евро-2024 против "бундестим".