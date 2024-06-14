Цветущее новое поколение и хтоническое божество CR7. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Португалия

Исторический максимум

Свои лучшие результаты на Евро португальцы показывали в эпоху Криштиану Роналду. В далёком 2004-м CR7 сыграл свой первый большой турнир и помог своей команде дойти до финала: на групповом этапе забил Греции свой дебютный гол за "селесао", а затем оформил 1+1 в 1/2 финала против Нидерландов (2:1). Но в решающем матче португальцы при родных трибунах снова умудрились проиграть грекам и упустили титул.

Через 8 лет Португалия оказалась в шаге от финала, проиграв по пенальти Испании на "Донбасс Арене" после промахов Жоау Моутинью и Бруну Алвеша в серии. Ещё через 8 лет Португалия наконец взяла своё золото. Не помешали этому ни три ничьи на групповом этапе против Исландии, Австрии и Венгрии, ни травма Криштиану на 26-й минуте финала против Франции, исход которого решил гол Эдера в экстра-тайме.

Путь на Евро

Португалия была единственной сборной, которая прошла квалификацию со 100% результатом. Группа J была одной из самых лёгких, но показатели "селесао" всё равно впечатляют: 10 побед в 10 матчах, 36 забитых голов и всего 2 пропущенных. Босния и Герцеговина получила в свои ворота 8 безответных голов, Люксембург – 15, Лихтенштейн – 6. И только Словакии и Исландии удалось "сохранить лицо". Первые в гостях дали Португалии (3:2) настоящий бой, а островитяне сумели оба раза избежать разгрома.

На фоне слабых конкурентов Роберто Мартинес ставил агрессивный футбол. Криштиану стал вторым лучшим голеадором з 10 голами, Бруну Фернандеш – лучшим ассистентом. Криш периодически выходил в паре с Гонсалу Рамушем в паре, ниже креативили Феликс и Бернарду. Неожиданно много португальцы забивали головой (отличался даже Феликс), а на флангах разрывали Канселу и Нуну Мендеш. При этом перекос в атаку никак не сказывался на обороне – в этом большая заслуга Рубена Диаша и классического опорник Палиньи. Также солидно смотрелся центрбек "Спортинга" Инасиу, который и в защите был надёжен, и впереди нёс угрозу (2+1).

Главная звезда

Криштиану Роналду и никто иной. CR7 проведёт свой 11-й, и вероятно, последний большой турнир за национальную команду. 39 лет – это не шутка, в отличии от уровня Про-лиги Саудовской Аравии, где Криштиану забил солидные 35 мячей за прошлый сезон. Роналду всё ещё остаётся главной фигурой команды, несмотря на изобилие атакующего таланта "селесао". Вопрос лишь в том, не затмит ли тень былого величия КриРо блестящее настоящее этой команды.

Однозначный ответ получим в решающих поединках Евро, где эго Роналду размером с евразийский континент обязательно дать о себе знать. Но квалификация внушает оптимизм. Роберто Мартинес урезал роль Роналду до чистого поучера. Криш сосредоточился на том, в чём ему до сих пор мало равных в мире – умении найти и реализовать свой момент. Выключил режим "один в поле воин", отдав все остальные полномочия в атаке бесчисленным талантам нового поколения – Бруну, Бернарду, Феликсу и Рафе Леао.

Роналду был третьим в сборной по количеству сыгранных минут (726) в отборе. При этом Криштиану всего три раза полез в обводку и ни разу не подавал. Касался мяча в среднем всего 36 раз за игру – 17-й показатель в составе "селесао". Зато ожидаемо был первым по количеству ударов (46), ударов в створ (20) и голам (10). Такой минималистичный Роналду сборной и нужен.

Потенциальное открытие турнира

В таких секциях принято писать о персонажах вроде Жоау Невеша. Невеш – 19-летний вундеркинд "Бенфики" с широченным скилл-сетом, начинающийся плеймейкингом, дриблингом и заканчивающийся агрессивной игрой в прессинге и приличным объёмом работы в обороне. У парня невероятное будущее, но на Евро мы его вряд ли толком увидим – на его счету всего 3 камео в отборе с рекордом в виде 5 минут присутствия на поле. А вот кто реально может стать открытием что для масс, что для самого Роберто Мартинеса, так это Витинья из ПСЖ.

Витинья силён буквально во всём: продвижение мяча через пас или дриблинг, много обострений при минимальном браке (процент точности передач стабильно за 90+), классно находит свободное пространство, в том числе в штрафной площади и имеет роскошный дальний удар (5 голов из-за пределов штрафной в Лиге 1 за сезон).

Мартинесу было не до игрового баланса, пока его команда громила посредственные европейские команды с Бруну Фернандешом в глубине поля без ущерба обороне. Это было азартно и весело, но только не для Витиньи, который лишь раз появился в старте. Но в последних спаррингах всё изменилось – хавбек ПСЖ целиком отбегал 2 из 3 матча до Евро и имеет хорошие шансы заявить о себе на турнире.

Игровой стиль

По меркам сборных Роберто Мартинес всегда ставил довольно атакующий футбол. Золотое поколение бельгийцев при нём так и не выиграло ничего, помимо бронзы ЧМ, но нейтральные зрители всегда были на их стороне из-за зрелищности стиля. На фоне прагматичной Португалии Фернанду Сантуша (если не сказать унылой) команда Мартинеса выглядит в разы ярче и веселее.

В квалификации Роберто Мартинес в зависимости от соперника чередовал схемы с тройкой и четвёркой сзади. При этом игровые принципы сохранялись, поэтому формация всегда была вторична и от их перемен команда не страдала. Доминантная манера экс-тренера "Уигана" позволила уместить большее количество атакующих звёзд, а урезанная роль Криштиану позволила им проявить себя.

Бруну Фернандеш закончил отбор лучшим креативщиком – был первым по ассистам, ожидаемым ассистам и количеству созданных моментов. Особое наслаждение приносило их взаимодействие с соседом из "Сити" Бернарду. Классно смотрелись в отборе и Феликс и Жота. Но вот тому же Леао не повезло – для баланса ему часто приходилось играть глубже и довольствоваться выступлениями на самом краю поля, откуда ему сложно влиять на игру в полной мере.

Прогноз на выступление

Португалия точно стала сильнее при Мартинесе. Слабая группа (Турция, Чехия, Грузия) фактически гарантирует им восьмой кряду выход из группы на Евро. После очевидных фаворитов в виде Англии и Франции (аналитики оценивают шансы на победу в турнире кого-то из них в почти 40%) идёт тройка из хозяев турнира немцев, испанцев и португальцев. Не фаворитов, но крепких претендентов. За счёт лучшей сетки у "селесао" даже немного больше шансов на проход в 1/4 и 1/2 в сравнении с соседями по Пиренейскому полуострову.

Подбор футболистов у Мартинеса великолепный, хоть и с перекосом в атаку. Этот коллектив может играть практически в любой футбол и создавать моменты в любом стиле, оставаясь эффективными. За счёт такой вариативности Португалию можно расценивать даже как "теневого фаворита" будущего первенства. Но на таких турнирах на первое место всегда выходят удача и атмосфера в раздевалке. Второе может стать проблемой. Катализатором успеха или провала как на поле, так и за его пределами может стать Роналду. Если Криштиану будет готов спокойно принимать любые решения тренера и не будет тянуть одеяло на себя, то у "селесао" будут все шансы повторить сенсацию 2016-го года. Потому как нынешний состав в разы сильнее.