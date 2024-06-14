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Вчера он был суперталантом, сегодня - не нужен сборной Англии. Джек Грилиш и его падение в никуда

ЕВРО-2024
Обновлено

Английские болельщики теряют своего любимого футболиста.

Вчера он был суперталантом, сегодня - не нужен сборной Англии. Джек Грилиш и его падение в никуда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Юлия Охрименко Автор UA-Футбол
Новина українською

Принимая окончательное решение о заявке футболистов на Евро-2024, Гарет Саутгейт неожиданно отказался от ряда футболистов. Один из них Джек Грилиш - чемпион АПЛ и победитель Лиги чемпионов сезона 2022/2023. C 2020 года Джек принимал участие во всех международных турнирах в составе сборной Англии. Да и в категорию топ-футболистов входит еще со времен выступлений за "Астон Виллу", несмотря на то, что несколько сезонов и провел в Чемпионшипе. Как из одаренного вингера Грилиш превратился в неудачника "Манчестер Сити" и сборной Англии?

Содержание

Вчера он был суперталантом, сегодня - не нужен сборной Англии. Джек Грилиш и его падение в никуда - изображение 1

Первые шаги в футболе

Джек Грилиш родился во втором по величине городе Великобритании (после Лондона) - Бирмингеме. Через несколько лет большая семья Грилишей переехала в пригород - Солихалл, где маленький Грилиш пошел в школу и полюбил футбол. Свои первые шаги в спорте сделал, играя в гэльский футбол - национальный вид спорта Ирландии. И это неудивительно. Папа и мама мальчика имеют ирландские корни. Это в какой-то мере и повлияло в будущем на решение Джека Грилиша выступать за национальные команды Ирландии U-17, U-19, U-21.

Вероятно, в Англии нет семьи, в которой хоть кто-нибудь не являлся болельщиком классического футбола. Прадедушка, дедушка и отец Джека не пропускали ни одного матча их любимой "Астон Виллы" из Бирмингема. Джек тоже с детства регулярно сидел на трибунах стадиона и болел за "бордово-голубых". Мальчик восхищался игрой Пола Мерсона. Со своими друзьями маленький Джек провел ни один вечер у выхода из спортивной базы "Астон Виллы" в надежде сфотографироваться со своим кумиром. Однажды судьба улыбнулась ребятам и фотосессия с футболистом "Астон Виллы" состоялась.

Маленький Джек не только любил смотреть футбол, а и часто упражнялся в ударах по воротам на стадионе, который располагался рядом с базой клуба. Уже там было видно, что любимое занятие Джека на футбольном поле - атаковать и забивать голы. В шесть лет Джек впервые переступил порог академии "Астон Виллы".

Суперталант "Астон Виллы"

К 18 годам Грилиш стал тем молодым футболистом, на которого обращали внимание скауты "Челси", "Аякса", "Интера". В 2013 году "Астон Вилла" отдала игрока в аренду... в клуб из третьего дивизиона Англии ("Ноте Каунти") для укрепления спортивного характера и знакомства с настоящим взрослым футболом, где никто никого не жалеет. Молодой Грилиш восхищал своей дерзостью, издевательствами над соперником и дальними ударами с любой позиции. Возможно, именно благодаря результативным действиям Грилиша (пять забитых мячей и семь ассистов) "Ноте Каунти" по итогам того сезона не вылетел в четвертый дивизион. Через год Грилиш вернулся в родную "Астон Виллу" повзрослевшим, возмужавшим и еще более техничным футболистом.

Вчера он был суперталантом, сегодня - не нужен сборной Англии. Джек Грилиш и его падение в никуда - изображение 2

В 2016 году "Астон Вилла" не удержалась в АПЛ и скатилась в Чемпионшип. Для клуба наступила серая полоса. Менялись тренеры, футболисты и даже владелец. Оставался верен клубу лишь Грилиш. Джек много тренировался и прогрессировал. Левый вингер становился универсальным атакующим футболистом - мог выйти и "десяткой", и "восьмеркой". Вообще, Джек не любил, когда о нем говорили, как о левом вингере. Футболисту больше нравилось - классическая "восьмерка" или оттянутый форвард. За способность виртуозно проходить нескольких соперников с мячом и отдавать результативные передачи Джека называли "призраком".

В 2019 году "Астон Вилла" вместе со своим капитаном Грилишем вернулась в АПЛ.

"Манчестер Сити" - повышение с горькой пилюлей провала

К этому времени Грилиш стал приоритетной целью многих топ-клубов. Вполне естественно, что и Хосеп Гвардиола изучал качества и возможности футболиста. В 2021 году мечта Гвардиолы получить Грилиша сбылась. За 100 миллионов евро Джек отправился в "Манчестер Сити". Несмотря на то, что это было однозначно повышение, да еще и работа с таким тренером, Грилиш расставался с "Астон Виллой" тяжело. Джек покидал клуб, где провел 20 лет, с которым прошел сквозь огонь и воду, пережил падения и взлеты, в котором вырос как человек и футболист. Недавно Грилиш признался, что забирая личные вещи из раздевалки "бордово-голубых" плакал, как Месси, уходя из "Барселоны".

Грилишу предстояло познакомиться с новой командой и начать привыкать к требованиям Гвардиолы. Адаптация проходила сложно. Джек понял, что в "Манчестер Сити" он не сможет чувствовать себя на поле так же свободно, как в "Астон Вилле". Со временем футболист смирился и вписался в состав "горожан".

Сезон 2023/2024 стал для Грилиша, вероятно, вторым звездным после сезона, в результате которого "Астон Вилла" вернулась в АПЛ. Джек Грилиш в составе "Манчестер Сити" стал чемпионом АПЛ, обладателем Кубка Англии и трофея Лиги чемпионов.

Летом 2023 года ничего не предвещало беды, но она все-таки постучалась к Грилишу. Джек полностью провалил сезон. Редко попадал в стартовый состав, иногда Пеп давал игроку провести на поле всего три-пять минут. Конечно, большую роль сыграли травмы футболиста. Но в то время, когда Джек был здоров, он не излучал той мотивации, которая должно быть у топ-футболиста "Манчестер Сити".

Одной из причин такого унылого футбола Грилиша называют неприятное событие, которое надломило психологическое состояние футболиста. Во время матча с "Эвертоном" (27.12.2023), в котором Джек провел все 90 минут на поле ограбили его замок. Преступники пробрались в дом, напугали родных игрока и вынесли украшения стоимостью в сто миллионов фунтов. И это после того, как футболист потратил 500 тысяч евро на очень фундаментальный забор с охранной системой по всему периметру своего поместья.

Грилиш настолько был подавлен, что на протяжении нескольких месяцев не мог думать об игре даже на футбольном поле. Его физическая форма ушла в большой "минус".

Вингер не нужен Саутгейту

Как уже было сказано выше, Джек Грилиш в юном возрасте выступал за молодежные сборные Ирландии. Но к 20-ти годам футболист сделал выбор в пользу сборной Англии. В 21 год Грилиш дебютировал в составе "трех львов" U-21 под руководством Гарета Саутгейта. В главную команду страны Грилиш был вызван впервые в 2020 году на матч с Данией (Лига наций). С тех пор Джек не пропустил ни одного международного турнира в составе сборной.

Вчера он был суперталантом, сегодня - не нужен сборной Англии. Джек Грилиш и его падение в никуда - изображение 3

И вот в ожидании 14 июня, когда прозвучит первый стартовый свисток Евро-2024, Джек Грилиш узнает, что Гарет Саутгейт исключил его из заявки на турнир. Немного неожиданно, однако предсказуемо. Исходя из результатов Грилиша в "Манчестер Сити" тренер решил не рисковать. В сезоне 2023/2024 Грилиш установил свой собственный антирекорд по количеству игрового времени. У футболиста самый низкий показатель по вовлеченности в игру и крайне низкий процент результативный действий. Для сравнения по статистике whoscored: 1,1 удар за игру (2023/2024) против 1,5 (2022/2023); ключевые передачи - 1,3 против 1,8; передачи за игру - 27,6 против 35,3; кроссы - 0,4 против 0,2. Ну и всего сыгранных минут в АПЛ - 1004 против 2064.

Травмы Грилиша тоже сыграли важную роль в решении Саутгейта. А скорее их постоянная недолеченность. Не восстанавливаясь окончательно, Грилиш выходил на поле и через некоторое время просил Гвардиолу о замене из-за дискомфорта в мышцах. Как в таком состоянии можно набрать хорошую физическую форму?

Очень часто действия Грилиша на поле приводили в ярость главного тренера "Манчестер Сити". Его ошибки никак не прибавляли уверенность команде.

Все эти факты отправили весной Грилиша в глубокий запас.

Сегодня Саутгейт не испытывает недостаток в футболистах на позицию Грилиша. Джек вряд ли сможет выступить лучше, чем Фил Фоден. Да и Антони Гордон ("Ньюкасл") выглядит гораздо лучше Грилиша.

Если на Евро-2020 Саутгейт выпускал Грилиша на замену для того, чтобы потянуть время, придержать мяч или заработать стандарт, то на Евро-2024 Джек не годится даже для такой роли.

Тревожный итог

Сезон 2023/2024 Грилиш завершил не только прикоснувшись к трофеям АПЛ и Лиги чемпионов, а и разговором с Гвардиолой. Футболист пообещал вернуться в прежнюю физическую форму. Но Грилиш мгновенно забыл о своих обещания. Как только понял, что не едет на Евро-2024, мгновенно купил билеты, сел в самолет и улетел в Дубай на отдых. Все бы ничего, законный отпуск. Но какой! Через несколько дней после знакомства с местными достопримечательностями в виде баров и ресторанов, Грилиш уже с трудом преодолевает путь от барной стойки к выходу из отеля. В каком физическом состоянии вернется футболист на базу "Манчестер Сити" - большой вопрос. И будет ли он в состоянии пробежать пару километров по стадиону?

Надо отметить, что Грилиш не впервые появляется в состоянии алкогольного опьянения перед публикой. Будучи совсем молодым футболистом "Астон Виллы", Джек постоянно попадал на первые полосы прессы. Его фотографировали и пьяным на улицах Тенерифе, и поющим после вдыхания гелия, и устраивающего громкие вечеринки в отелях.

В 2020 году Грилиш попал в ДТП. Футболист разбил несколько автомобилей, въезжая на парковку. В крови Джека была внушительная доза алкоголя. "Астон Вилла" оштрафовала Грилиша на большую сумму денег, а полиция отобрала водительские права на девять месяцев.

Победу в Лиге чемпионов (2022/2023) Грилиш отпраздновал в Лас-Вегасе и на Ибице, где постоянно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Интересно, в Дубае Грилиш пьет за победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне или от горя из-за пропуска Евро-2024?

Весной Football Insider писал о том, что "Манчестер Сити" задумывается о летнем трансфере Грилиша. С одной стороны, непонятно, кто будет готов купить левого вингера за большие деньги (60 миллионов евро) с отрицательным багажом за плечами. С другой стороны, может быть переезд поможет Джеку перезагрузиться и вернуться в былую форму. Посмотрим...

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Англия Джек Грилиш Евро 2024
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
14.06.2024 в 14:36
цитаты великих людей: мастерство не пропьешь. Рыкун.
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
14.06.2024 в 14:36
цитаты великих людей: мастерство не пропьешь. Рыкун.
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under21 (Львів)
14.06.2024 в 13:13
я дуже перепрошую, а ще є якась Ліга Чемпіонів, яку в сезоні 2023/2024 виграв МанСіті, а не Реал?
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Вarcelinius
14.06.2024 в 12:43
Грилиш очень расхлябанный игрок. К тому же он частенько бухает.
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.