Вчера он был суперталантом, сегодня - не нужен сборной Англии. Джек Грилиш и его падение в никуда

Принимая окончательное решение о заявке футболистов на Евро-2024, Гарет Саутгейт неожиданно отказался от ряда футболистов. Один из них Джек Грилиш - чемпион АПЛ и победитель Лиги чемпионов сезона 2022/2023. C 2020 года Джек принимал участие во всех международных турнирах в составе сборной Англии. Да и в категорию топ-футболистов входит еще со времен выступлений за "Астон Виллу", несмотря на то, что несколько сезонов и провел в Чемпионшипе. Как из одаренного вингера Грилиш превратился в неудачника "Манчестер Сити" и сборной Англии?

Первые шаги в футболе

Джек Грилиш родился во втором по величине городе Великобритании (после Лондона) - Бирмингеме. Через несколько лет большая семья Грилишей переехала в пригород - Солихалл, где маленький Грилиш пошел в школу и полюбил футбол. Свои первые шаги в спорте сделал, играя в гэльский футбол - национальный вид спорта Ирландии. И это неудивительно. Папа и мама мальчика имеют ирландские корни. Это в какой-то мере и повлияло в будущем на решение Джека Грилиша выступать за национальные команды Ирландии U-17, U-19, U-21.

Вероятно, в Англии нет семьи, в которой хоть кто-нибудь не являлся болельщиком классического футбола. Прадедушка, дедушка и отец Джека не пропускали ни одного матча их любимой "Астон Виллы" из Бирмингема. Джек тоже с детства регулярно сидел на трибунах стадиона и болел за "бордово-голубых". Мальчик восхищался игрой Пола Мерсона. Со своими друзьями маленький Джек провел ни один вечер у выхода из спортивной базы "Астон Виллы" в надежде сфотографироваться со своим кумиром. Однажды судьба улыбнулась ребятам и фотосессия с футболистом "Астон Виллы" состоялась.

Маленький Джек не только любил смотреть футбол, а и часто упражнялся в ударах по воротам на стадионе, который располагался рядом с базой клуба. Уже там было видно, что любимое занятие Джека на футбольном поле - атаковать и забивать голы. В шесть лет Джек впервые переступил порог академии "Астон Виллы".

Суперталант "Астон Виллы"

К 18 годам Грилиш стал тем молодым футболистом, на которого обращали внимание скауты "Челси", "Аякса", "Интера". В 2013 году "Астон Вилла" отдала игрока в аренду... в клуб из третьего дивизиона Англии ("Ноте Каунти") для укрепления спортивного характера и знакомства с настоящим взрослым футболом, где никто никого не жалеет. Молодой Грилиш восхищал своей дерзостью, издевательствами над соперником и дальними ударами с любой позиции. Возможно, именно благодаря результативным действиям Грилиша (пять забитых мячей и семь ассистов) "Ноте Каунти" по итогам того сезона не вылетел в четвертый дивизион. Через год Грилиш вернулся в родную "Астон Виллу" повзрослевшим, возмужавшим и еще более техничным футболистом.

В 2016 году "Астон Вилла" не удержалась в АПЛ и скатилась в Чемпионшип. Для клуба наступила серая полоса. Менялись тренеры, футболисты и даже владелец. Оставался верен клубу лишь Грилиш. Джек много тренировался и прогрессировал. Левый вингер становился универсальным атакующим футболистом - мог выйти и "десяткой", и "восьмеркой". Вообще, Джек не любил, когда о нем говорили, как о левом вингере. Футболисту больше нравилось - классическая "восьмерка" или оттянутый форвард. За способность виртуозно проходить нескольких соперников с мячом и отдавать результативные передачи Джека называли "призраком".

В 2019 году "Астон Вилла" вместе со своим капитаном Грилишем вернулась в АПЛ.

"Манчестер Сити" - повышение с горькой пилюлей провала

К этому времени Грилиш стал приоритетной целью многих топ-клубов. Вполне естественно, что и Хосеп Гвардиола изучал качества и возможности футболиста. В 2021 году мечта Гвардиолы получить Грилиша сбылась. За 100 миллионов евро Джек отправился в "Манчестер Сити". Несмотря на то, что это было однозначно повышение, да еще и работа с таким тренером, Грилиш расставался с "Астон Виллой" тяжело. Джек покидал клуб, где провел 20 лет, с которым прошел сквозь огонь и воду, пережил падения и взлеты, в котором вырос как человек и футболист. Недавно Грилиш признался, что забирая личные вещи из раздевалки "бордово-голубых" плакал, как Месси, уходя из "Барселоны".

Грилишу предстояло познакомиться с новой командой и начать привыкать к требованиям Гвардиолы. Адаптация проходила сложно. Джек понял, что в "Манчестер Сити" он не сможет чувствовать себя на поле так же свободно, как в "Астон Вилле". Со временем футболист смирился и вписался в состав "горожан".

Сезон 2023/2024 стал для Грилиша, вероятно, вторым звездным после сезона, в результате которого "Астон Вилла" вернулась в АПЛ. Джек Грилиш в составе "Манчестер Сити" стал чемпионом АПЛ, обладателем Кубка Англии и трофея Лиги чемпионов.

Летом 2023 года ничего не предвещало беды, но она все-таки постучалась к Грилишу. Джек полностью провалил сезон. Редко попадал в стартовый состав, иногда Пеп давал игроку провести на поле всего три-пять минут. Конечно, большую роль сыграли травмы футболиста. Но в то время, когда Джек был здоров, он не излучал той мотивации, которая должно быть у топ-футболиста "Манчестер Сити".

Одной из причин такого унылого футбола Грилиша называют неприятное событие, которое надломило психологическое состояние футболиста. Во время матча с "Эвертоном" (27.12.2023), в котором Джек провел все 90 минут на поле ограбили его замок. Преступники пробрались в дом, напугали родных игрока и вынесли украшения стоимостью в сто миллионов фунтов. И это после того, как футболист потратил 500 тысяч евро на очень фундаментальный забор с охранной системой по всему периметру своего поместья.

Грилиш настолько был подавлен, что на протяжении нескольких месяцев не мог думать об игре даже на футбольном поле. Его физическая форма ушла в большой "минус".

Вингер не нужен Саутгейту

Как уже было сказано выше, Джек Грилиш в юном возрасте выступал за молодежные сборные Ирландии. Но к 20-ти годам футболист сделал выбор в пользу сборной Англии. В 21 год Грилиш дебютировал в составе "трех львов" U-21 под руководством Гарета Саутгейта. В главную команду страны Грилиш был вызван впервые в 2020 году на матч с Данией (Лига наций). С тех пор Джек не пропустил ни одного международного турнира в составе сборной.

И вот в ожидании 14 июня, когда прозвучит первый стартовый свисток Евро-2024, Джек Грилиш узнает, что Гарет Саутгейт исключил его из заявки на турнир. Немного неожиданно, однако предсказуемо. Исходя из результатов Грилиша в "Манчестер Сити" тренер решил не рисковать. В сезоне 2023/2024 Грилиш установил свой собственный антирекорд по количеству игрового времени. У футболиста самый низкий показатель по вовлеченности в игру и крайне низкий процент результативный действий. Для сравнения по статистике whoscored: 1,1 удар за игру (2023/2024) против 1,5 (2022/2023); ключевые передачи - 1,3 против 1,8; передачи за игру - 27,6 против 35,3; кроссы - 0,4 против 0,2. Ну и всего сыгранных минут в АПЛ - 1004 против 2064.

Травмы Грилиша тоже сыграли важную роль в решении Саутгейта. А скорее их постоянная недолеченность. Не восстанавливаясь окончательно, Грилиш выходил на поле и через некоторое время просил Гвардиолу о замене из-за дискомфорта в мышцах. Как в таком состоянии можно набрать хорошую физическую форму?

Очень часто действия Грилиша на поле приводили в ярость главного тренера "Манчестер Сити". Его ошибки никак не прибавляли уверенность команде.

Все эти факты отправили весной Грилиша в глубокий запас.

Сегодня Саутгейт не испытывает недостаток в футболистах на позицию Грилиша. Джек вряд ли сможет выступить лучше, чем Фил Фоден. Да и Антони Гордон ("Ньюкасл") выглядит гораздо лучше Грилиша.

Если на Евро-2020 Саутгейт выпускал Грилиша на замену для того, чтобы потянуть время, придержать мяч или заработать стандарт, то на Евро-2024 Джек не годится даже для такой роли.

Тревожный итог

Сезон 2023/2024 Грилиш завершил не только прикоснувшись к трофеям АПЛ и Лиги чемпионов, а и разговором с Гвардиолой. Футболист пообещал вернуться в прежнюю физическую форму. Но Грилиш мгновенно забыл о своих обещания. Как только понял, что не едет на Евро-2024, мгновенно купил билеты, сел в самолет и улетел в Дубай на отдых. Все бы ничего, законный отпуск. Но какой! Через несколько дней после знакомства с местными достопримечательностями в виде баров и ресторанов, Грилиш уже с трудом преодолевает путь от барной стойки к выходу из отеля. В каком физическом состоянии вернется футболист на базу "Манчестер Сити" - большой вопрос. И будет ли он в состоянии пробежать пару километров по стадиону?

Надо отметить, что Грилиш не впервые появляется в состоянии алкогольного опьянения перед публикой. Будучи совсем молодым футболистом "Астон Виллы", Джек постоянно попадал на первые полосы прессы. Его фотографировали и пьяным на улицах Тенерифе, и поющим после вдыхания гелия, и устраивающего громкие вечеринки в отелях.

В 2020 году Грилиш попал в ДТП. Футболист разбил несколько автомобилей, въезжая на парковку. В крови Джека была внушительная доза алкоголя. "Астон Вилла" оштрафовала Грилиша на большую сумму денег, а полиция отобрала водительские права на девять месяцев.

Победу в Лиге чемпионов (2022/2023) Грилиш отпраздновал в Лас-Вегасе и на Ибице, где постоянно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Интересно, в Дубае Грилиш пьет за победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне или от горя из-за пропуска Евро-2024?

Весной Football Insider писал о том, что "Манчестер Сити" задумывается о летнем трансфере Грилиша. С одной стороны, непонятно, кто будет готов купить левого вингера за большие деньги (60 миллионов евро) с отрицательным багажом за плечами. С другой стороны, может быть переезд поможет Джеку перезагрузиться и вернуться в былую форму. Посмотрим...

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine