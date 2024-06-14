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Кристиан Аслани о завтрашней игре с Италией: Всегда волнительно встречаться с друзьями
Албанец надеется пересечься на поле с Николо Бареллой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу вечером состоится поединок между Италией и Албанией. В составе "орлов" есть игроки, которые играют в Серии А, в частности Кристиан Аслани. Полузащитник "Интера" в интервью Sky Sport поделился ожиданиями от предстоящей встречи со "Скуадра Адзурра".
"Всегда волнительно встречаться с друзьями, а тем более играть против Италии. Это будет особенный матч, но вы должны отложить эти вещи в сторону и думать только о поле. Несколько дней назад я говорил с Фраттези, поздравил его с голом в товарищеском матче... Будем надеяться, что ему не удастся сделать то же самое против нас, потому что его вбегания очень опасны. У Италии очень сильная команда, я думаю, что она одна из лучших в мире. Если не будет Бареллы, то будет кто-то другой, это очень сильные игроки, которых мы уважаем. Мы должны выходить на поле без страха. Однако я надеюсь, что Николо будет там: я люблю смотреть в глаза своим товарищам по команде, и особенно, если он будет там, это означает, что с ним все в порядке, и я желаю ему всего наилучшего", - заявил Кристиан Аслани.
Добавим, что за выход в плей-офф в группе B будут соревноваться Италия, Албания, Хорватия и Испания.
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