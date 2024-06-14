Федерико Кьеза о Евро-2024: Теперь мы должны начать новый турнир с новыми вызовами

Сборная Италии будет защищать титул чемпиона Европы, который они получили три года назад. На этом турнире "Скуадра Адзурра" в группе должна сыграть против испанцев, хорватов и албанцев. За день до дебютного матча против "орлов" на Евро-2024 Федерико Кьеза рассказал о пути, который ему предстоит пройти вместе с партнерами по команде.

"Теперь мы должны начать новый турнир с новыми вызовами, у нас сложная группа, и мы должны думать об этом. После Евро-2021 я мог бы быть среди лучших игроков в футболе, но, к сожалению, я разорвал крестообразную мышцу и прошел долгий процесс реабилитации. Моя цель - всегда возвращаться на вершину, мне 26 лет и время есть. В последние годы даже сборная Италии, сначала с Манчини, а затем со Спаллетти, шла по пути навязывания своей игры и удержания мяча, чтобы иметь больше шансов и меньше рисковать в обороне. Как я уже говорил ранее, мы хотим доказать свою ценность на этом чемпионате Европы. На предыдущем также были сомнения, но мы выиграли, посмотрим, как далеко мы сможем дойти на этом, а затем снова попробуем попасть на чемпионат мира", - цитирует Федерико Кьезу Sky Sport.

Напомним, что первый поединок сборная Италии сыграет 15 июня в 22:00 по киевскому времени против Албании.