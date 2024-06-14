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Испания — Хорватия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Испания — Хорватия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Nesimages/Michael Bulder/DeFodi Images
Испания и Хорватия встретятся в первом по-настоящему большом матче на Евро-2024.
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Испанцы — трехкратные победители Евро, которые год назад выиграли Лигу наций, одолев в финале по пенальти как раз хорватов. В то же время сами "Шашечные" на двух последних мундиалях занимали 2-е и 3-е места.
Позиционное давление от "Красной фурии" против балканских контратак — это будет битва разных стилей. Во главе первой — лидер центра поля "Сити" Родри, вторых поведет за собой живая легенда Мадрида и футбола вообще Лука Модрич.
Кто из них окажется удачливее — увидим в субботу, 15 июня, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало — в 19:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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