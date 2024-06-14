Испания — Хорватия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Испания и Хорватия встретятся в первом по-настоящему большом матче на Евро-2024.

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Испанцы — трехкратные победители Евро, которые год назад выиграли Лигу наций, одолев в финале по пенальти как раз хорватов. В то же время сами "Шашечные" на двух последних мундиалях занимали 2-е и 3-е места.

Позиционное давление от "Красной фурии" против балканских контратак — это будет битва разных стилей. Во главе первой — лидер центра поля "Сити" Родри, вторых поведет за собой живая легенда Мадрида и футбола вообще Лука Модрич.

Кто из них окажется удачливее — увидим в субботу , 15 июня , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало — в 19:00 по Киеву.

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