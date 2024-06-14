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Михал Пробеж о предстоящей игре с Нидерландами: Если мы хотим выйти на поле и выжить, то тогда у нас нет шансов
Без Левандовского полякам будет очень трудно обыграть такого соперника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Польши отправилась на Евро, заряженная положительной энергией. Она еще не проигрывала под руководством Михала Пробежа, а перед самым отъездом в Германию в товарищеских поединках обыграла других участников турнира - Украину и Турцию. Однако, матч против Нидерландов будет гораздо более серьезным вызовом. Главный тренер сборной Польши указал на ключевые моменты для достижения хорошего результата в этой встрече.
"Нам нужно ликвидировать их преимущества: очень агрессивный прессинг, индивидуальность, которая есть у нидерландцев. Мы должны сами использовать даже малейшую их ошибку. Это ключ к успеху. Мы должны быть очень самоотверженными, должным образом подготовленными. Нам необходимо укомплектовать состав так, чтобы команда была очень хорошо организована и знала, как она хочет играть. Одно является основным: мы не можем не играть в футбол. Если мы хотим выйти на поле и выжить, у нас нет шансов", - заявил Михал Пробеж.
Напомним, что поединок между Польшей и Нидерландами состоится 16 июня в 16:00 по киевскому времени. Капитан "бело-красных" Роберт Левандовский из-за травмы будет вынужден пропустить этот матч.
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