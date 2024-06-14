Ребров: Румыния не зря заняла первое место в группе на отборе. Все соперники на Евро очень сильные

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил первого соперника "сине-жёлтых" на чемпионате Европы-2024 - национальную команду Румынии.

"Все соперники на Евро очень сильные, и сборная Румынии не зря заняла первое место в своей отборочной группе. Поэтому мы с уважением относимся к ней и другим командам в группе, но нам нужно в первую очередь сосредоточиться на своей игре.

У Румынии хватает ярких игроков. Почти все играют за границей, в хороших клубах, поэтому я с большим уважением отношусь к соперникам.