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Ребров: Румыния не зря заняла первое место в группе на отборе. Все соперники на Евро очень сильные
Недооценки не будет
uaf.ua
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил первого соперника "сине-жёлтых" на чемпионате Европы-2024 - национальную команду Румынии.
"Все соперники на Евро очень сильные, и сборная Румынии не зря заняла первое место в своей отборочной группе. Поэтому мы с уважением относимся к ней и другим командам в группе, но нам нужно в первую очередь сосредоточиться на своей игре.
У Румынии хватает ярких игроков. Почти все играют за границей, в хороших клубах, поэтому я с большим уважением отношусь к соперникам.
Напомним, поединок между Украиной и Румынией пройдёт 17 июля. Начало - в 16:00 по киевскому времени. Также подопечные Реброва на групповом этапе сыграют против Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).
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