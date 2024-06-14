Жиру рассказал, почему Мбаппе пропустил тренировку с национальной командой

Килиан Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции в четверг, но, по словам его партнера по команде Оливье Жиру, игрок будет готов к матчу против Австрии.

"Я не волнуюсь, его просто поберегли. Мбаппе не потеряет свою форму, пропустив одну или две тренировки. Не волнуйтесь, он будет готов к первому поединку Евро-2024".

Напомним, что матч Австрия - Франция состоится 17 июня. Старт - в 22:00 по киевскому времени.