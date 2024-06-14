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Жиру рассказал, почему Мбаппе пропустил тренировку с национальной командой
Я не волнуюсь, его просто поберегли (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции в четверг, но, по словам его партнера по команде Оливье Жиру, игрок будет готов к матчу против Австрии.
"Я не волнуюсь, его просто поберегли. Мбаппе не потеряет свою форму, пропустив одну или две тренировки. Не волнуйтесь, он будет готов к первому поединку Евро-2024".
Напомним, что матч Австрия - Франция состоится 17 июня. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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