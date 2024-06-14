"Эта игра будет очень важной для нас". Доннарумма высказался о матче против Албании

Вратарь и капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о предстоящем матче ЕВРО-2024 против Албании.

"У нас сложная группа, и в завтрашней игре будет право на ошибку. Они быстрые и хорошо выступают, и поэтому мы не можем позволить себе играть на 70 или 80%, мы должны выложиться на все 100%.

Завтрашняя игра будет очень важной для нас, но мы должны сделать шаг вперед".