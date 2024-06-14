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"Эта игра будет очень важной для нас". Доннарумма высказался о матче против Албании
Голкипер настроен на победу
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вратарь и капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о предстоящем матче ЕВРО-2024 против Албании.
"У нас сложная группа, и в завтрашней игре будет право на ошибку. Они быстрые и хорошо выступают, и поэтому мы не можем позволить себе играть на 70 или 80%, мы должны выложиться на все 100%.Читайте такжеДоннарумма - о шансах Италии на Евро-2024: у нас есть всё, чтобы провести хороший турнир
Завтрашняя игра будет очень важной для нас, но мы должны сделать шаг вперед".
Первый матч на Евро-2024 для Италии состоится 15 июня. Они сыграют против Албании.
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