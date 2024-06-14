Посредственная сборная с тремя чемпионами Бундеслиги. UA-Футбол представляет участников ЕВРО-2024: Чехия

Чехия является постоянным участником Чемпионата Европы. Эта сборная едет на этот турнир с командой, которая с неба звезд не снимает. Времена, когда в ней играли футболисты уровня Павела Недведа, Томаша Росицки или Петра Чеха, уже давно прошли. Сейчас лучшими игроками этой сборной представители клубов-середняков (Соучек и Цоуфал из "Вест Хэма", Давид Юрасек из "Хоффенхайма", Антонин Барак из "Фиорентины") или же играют второстепенную роль в клубах (Матей Коварж, Адам Гложек и Патрик Шик в "Байере"). Кроме того, Михал Садилек из "Твенте" в июне получил повреждение во время езды на велосипеде, из-за чего он пропустит этот турнир. Это является весомой потерей для чехов, поскольку он был основным игроком сборной во время отбора к Евро.

Исторический максимум

Историю выступлений "народной команды" можно разделить на два периода: до распада Чехословакии и после. До 1992 года бывшая сборная однажды выигрывала чемпионат Европы. Именно на Евро-1976 Чехословакия сотворила настоящую сенсацию, выиграв этот турнир в серии пенальти против ФРГ (2:2, 5:3 по пенальти). Тогда весь мир познакомился с "Паненкой" в исполнении Антонина Паненки.

Что касается современного периода в истории сборной Чехии, то ее максимумом остается финал Евро-1996. Тогда "народная команда" уступила немцам со счетом 1:2, где все решил "золотой гол" Оливера Бирхоффа. Последним успехом этой сборной можно считать выход в полуфинал Евро-2004. Чехи проводили тогда очень яркий турнир, где в итоге их остановили будущие сенсационные чемпионы - сборная Греции (1:0). В том поединке все решил "серебряный гол" в исполнении Траяноса Делласа.

Путь на ЕВРО

В квалификационном раунде к турниру в группе E Чехия соревновалась с Польшей, Албанией, Молдовой и Фарерскими островами. Хотя "народная команда" показывала довольно неубедительную игру (0:0 на выезде с Молдовой; 1:1 дома и 3:0 на выезде против Албании), все же она заняла второе место с 15 очками. Это позволило чехам напрямую забронировать себе путевку на Евро. Кроме того, после отбора главный тренер Ярослав Шилгавый подал в отставку и теперь сборную возглавляет Иван Гашек. Предыдущий тренер сталкивался с критикой относительно стиля игры команды, а также им трудно давались матчи с соперниками, которые на бумаге выглядели слабее их.

Несколько слов о подготовке Чехии к турниру через товарищеские матчи. В марте подопечные Ивана Гашека провели товарищеские поединки с Норвегией и Арменией, в которых праздновали победы с одинаковым счетом 2:1. В июне чехи также сыграли два матча. Северную Македонию "народной команде" удалось переиграть благодаря двум реализованным пенальти от Патрика Шика и Антонина Барака (2:1). Также чехи разгромили Мальту со счетом 7:1, поэтому к Евро-2024 подопечные Ивана Гашека подходят в хорошем настроении.

Главная звезда

У этой сборной есть несколько очень хороших игроков. Адам Гложек и Патрик Шик были частью феноменального сезона "Байера", выигравшего Бундеслигу. Бывший нападающий "Ромы" несколькими голами во второй половине чемпионата помог "фармацевтам" вырывать победу над соперниками. Несмотря на это, Патрик не всегда был главной опцией на острие атаки своей команды (только 17 раз появлялся в старте), а его статистика была посредственной в последней кампании леверкузенцев (13 голов в 33 матчах).

Однако главной звездой этой команды является полузащитник Томаш Соучек. В отборочном турнире чехи забили лишь двенадцать мячей. Их лучшим бомбардиром и, кстати, самым важным игроком стал полузащитник "Вест Хэма". На пути к Евро он трижды поразил ворота соперников. Соучек также провел наибольшее количество защитных дуэлей в команде, чаще всего отбирал мяч у соперника и лучше всего играл в воздухе. Также именно он начинал большинство чешских атак. Соучек в сборной часто завершал атаки, которые сам инициировал.

Игрок, который может стать открытием

Ладислав Крейчи из пражской "Спарты" уже несколько лет демонстрирует очень высокий уровень игры в защите на клубном уровне. Капитан пражского клуба имеет хороший первый пас, также он не боится идти в обыгрыш соперника. Защитник хорошо играет в воздухе и это касается не только игры в обороне (его рост 191 см), но и в штрафной площадке соперника.

Для Ладислава Крейчи такой турнир будет очень хорошей площадкой для того, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества. Учитывая имена соперников в группе (Португалия, Турция), у чеха будет немало работы и если он выполнит ее на отлично, то поможет своей сборной выйти из группы. Кроме того, он также опасен у ворот соперника (11 голов и 7 передач в 39 поединках прошлого сезона за "Спарту") и может ему удастся продемонстрировать это во время турнира.

Тренер, тактика, стиль

Чехи начинали матчи в формации 4-2-3-1, где незаменимым оказался Томаш Голеш, который сразу после получения мяча искал возможность отдать передачу вдоль линии на Юрасека, который выходил на позицию. Таким образом чехи пытались пройти прессинг соперника. Когда с этим возникали трудности, они прибегали к еще более простому варианту. После нескольких пасов перед собственными воротами они навешивали на одинокого Патрика Шика. В случае удачных выигранных дуэлей мяч обычно оказывался на левом фланге Юрасека или Адама Гложека.

Когда чехи оказывались у владений соперника, тогда менялась их расстановка на 3-2-5. Благодаря более глубокому расположению соперников они могли спокойнее обмениваться мячом, что сказалось на качестве их передач. Соучек опускался между защитниками, превращаясь в либеро.

Именно он инициирует большинство атак из глубины. Он дирижирует своими коллегами, указывая им, что делать. Игрок продвигался вперед с каждым коротким пасом через центр, создавая чуть больше пространства для партнеров на флангах. В случае потери мяча чехи предпринимали неуверенные попытки быстрого отбора, но по большей части отходили к среднему или низкому прессингу. После перехватов вблизи своих ворот они быстро переходили из обороны в атаку.

Прогноз на выступление

Чехия на Евро-2024 будет играть в группе F с Турцией, Португалией и Грузией. В этом квартете выделяется явный аутсайдер, которыми являются "крестоносцы" и явный фаворит, которой является команда Криштиану Роналду. Поэтому чехи будут бороться с турками за вторую позицию в группе, которая гарантированно обеспечит команде выход в плей-офф.

Если подопечные Ивана Гашека займет второе место, то в матчах на выбывание они выйдут на победителя группы D, которую должна выиграть Франция. Если же чехи займут третье место и по дополнительным показателям выйдут в плей-офф, то там варианты тоже не самые лучшие - победители группы B или С. В тех квартетах играют Англия, Испания, Италия и поэтому "народная команда" в 1/8 финала будет аутсайдером против любого из этих соперников.

Чехия способна обыграть Грузию, португальцам взамен она уступит. В противостоянии с Турцией, "народная команда" может сыграть в результативную ничью, если это будет устраивать в последнем туре обе сборные. Учитывая это, от чехов стоит ожидать выхода в раунд плей-офф с третьего места, зато они покинут этот турнир на стадии 1/8 финала.

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