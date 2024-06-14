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Посредственная сборная с тремя чемпионами Бундеслиги. UA-Футбол представляет участников ЕВРО-2024: Чехия

ЕВРО-2024
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Подопечные Ивана Гашека с большой вероятностью могут сыграть четыре матча на турнире

Посредственная сборная с тремя чемпионами Бундеслиги. UA-Футбол представляет участников ЕВРО-2024: Чехия

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Чехия является постоянным участником Чемпионата Европы. Эта сборная едет на этот турнир с командой, которая с неба звезд не снимает. Времена, когда в ней играли футболисты уровня Павела Недведа, Томаша Росицки или Петра Чеха, уже давно прошли. Сейчас лучшими игроками этой сборной представители клубов-середняков (Соучек и Цоуфал из "Вест Хэма", Давид Юрасек из "Хоффенхайма", Антонин Барак из "Фиорентины") или же играют второстепенную роль в клубах (Матей Коварж, Адам Гложек и Патрик Шик в "Байере"). Кроме того, Михал Садилек из "Твенте" в июне получил повреждение во время езды на велосипеде, из-за чего он пропустит этот турнир. Это является весомой потерей для чехов, поскольку он был основным игроком сборной во время отбора к Евро.

Исторический максимум

Историю выступлений "народной команды" можно разделить на два периода: до распада Чехословакии и после. До 1992 года бывшая сборная однажды выигрывала чемпионат Европы. Именно на Евро-1976 Чехословакия сотворила настоящую сенсацию, выиграв этот турнир в серии пенальти против ФРГ (2:2, 5:3 по пенальти). Тогда весь мир познакомился с "Паненкой" в исполнении Антонина Паненки.

Что касается современного периода в истории сборной Чехии, то ее максимумом остается финал Евро-1996. Тогда "народная команда" уступила немцам со счетом 1:2, где все решил "золотой гол" Оливера Бирхоффа. Последним успехом этой сборной можно считать выход в полуфинал Евро-2004. Чехи проводили тогда очень яркий турнир, где в итоге их остановили будущие сенсационные чемпионы - сборная Греции (1:0). В том поединке все решил "серебряный гол" в исполнении Траяноса Делласа.

Посредственная сборная с тремя чемпионами Бундеслиги. UA-Футбол представляет участников ЕВРО-2024: Чехия - изображение 1

Путь на ЕВРО

В квалификационном раунде к турниру в группе E Чехия соревновалась с Польшей, Албанией, Молдовой и Фарерскими островами. Хотя "народная команда" показывала довольно неубедительную игру (0:0 на выезде с Молдовой; 1:1 дома и 3:0 на выезде против Албании), все же она заняла второе место с 15 очками. Это позволило чехам напрямую забронировать себе путевку на Евро. Кроме того, после отбора главный тренер Ярослав Шилгавый подал в отставку и теперь сборную возглавляет Иван Гашек. Предыдущий тренер сталкивался с критикой относительно стиля игры команды, а также им трудно давались матчи с соперниками, которые на бумаге выглядели слабее их.

Несколько слов о подготовке Чехии к турниру через товарищеские матчи. В марте подопечные Ивана Гашека провели товарищеские поединки с Норвегией и Арменией, в которых праздновали победы с одинаковым счетом 2:1. В июне чехи также сыграли два матча. Северную Македонию "народной команде" удалось переиграть благодаря двум реализованным пенальти от Патрика Шика и Антонина Барака (2:1). Также чехи разгромили Мальту со счетом 7:1, поэтому к Евро-2024 подопечные Ивана Гашека подходят в хорошем настроении.

Главная звезда

У этой сборной есть несколько очень хороших игроков. Адам Гложек и Патрик Шик были частью феноменального сезона "Байера", выигравшего Бундеслигу. Бывший нападающий "Ромы" несколькими голами во второй половине чемпионата помог "фармацевтам" вырывать победу над соперниками. Несмотря на это, Патрик не всегда был главной опцией на острие атаки своей команды (только 17 раз появлялся в старте), а его статистика была посредственной в последней кампании леверкузенцев (13 голов в 33 матчах).

Однако главной звездой этой команды является полузащитник Томаш Соучек. В отборочном турнире чехи забили лишь двенадцать мячей. Их лучшим бомбардиром и, кстати, самым важным игроком стал полузащитник "Вест Хэма". На пути к Евро он трижды поразил ворота соперников. Соучек также провел наибольшее количество защитных дуэлей в команде, чаще всего отбирал мяч у соперника и лучше всего играл в воздухе. Также именно он начинал большинство чешских атак. Соучек в сборной часто завершал атаки, которые сам инициировал.

Посредственная сборная с тремя чемпионами Бундеслиги. UA-Футбол представляет участников ЕВРО-2024: Чехия - изображение 2

Игрок, который может стать открытием

Ладислав Крейчи из пражской "Спарты" уже несколько лет демонстрирует очень высокий уровень игры в защите на клубном уровне. Капитан пражского клуба имеет хороший первый пас, также он не боится идти в обыгрыш соперника. Защитник хорошо играет в воздухе и это касается не только игры в обороне (его рост 191 см), но и в штрафной площадке соперника.

Для Ладислава Крейчи такой турнир будет очень хорошей площадкой для того, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества. Учитывая имена соперников в группе (Португалия, Турция), у чеха будет немало работы и если он выполнит ее на отлично, то поможет своей сборной выйти из группы. Кроме того, он также опасен у ворот соперника (11 голов и 7 передач в 39 поединках прошлого сезона за "Спарту") и может ему удастся продемонстрировать это во время турнира.

Тренер, тактика, стиль

Чехи начинали матчи в формации 4-2-3-1, где незаменимым оказался Томаш Голеш, который сразу после получения мяча искал возможность отдать передачу вдоль линии на Юрасека, который выходил на позицию. Таким образом чехи пытались пройти прессинг соперника. Когда с этим возникали трудности, они прибегали к еще более простому варианту. После нескольких пасов перед собственными воротами они навешивали на одинокого Патрика Шика. В случае удачных выигранных дуэлей мяч обычно оказывался на левом фланге Юрасека или Адама Гложека.

Когда чехи оказывались у владений соперника, тогда менялась их расстановка на 3-2-5. Благодаря более глубокому расположению соперников они могли спокойнее обмениваться мячом, что сказалось на качестве их передач. Соучек опускался между защитниками, превращаясь в либеро.

Именно он инициирует большинство атак из глубины. Он дирижирует своими коллегами, указывая им, что делать. Игрок продвигался вперед с каждым коротким пасом через центр, создавая чуть больше пространства для партнеров на флангах. В случае потери мяча чехи предпринимали неуверенные попытки быстрого отбора, но по большей части отходили к среднему или низкому прессингу. После перехватов вблизи своих ворот они быстро переходили из обороны в атаку.

Посредственная сборная с тремя чемпионами Бундеслиги. UA-Футбол представляет участников ЕВРО-2024: Чехия - изображение 3

Прогноз на выступление

Чехия на Евро-2024 будет играть в группе F с Турцией, Португалией и Грузией. В этом квартете выделяется явный аутсайдер, которыми являются "крестоносцы" и явный фаворит, которой является команда Криштиану Роналду. Поэтому чехи будут бороться с турками за вторую позицию в группе, которая гарантированно обеспечит команде выход в плей-офф.

Если подопечные Ивана Гашека займет второе место, то в матчах на выбывание они выйдут на победителя группы D, которую должна выиграть Франция. Если же чехи займут третье место и по дополнительным показателям выйдут в плей-офф, то там варианты тоже не самые лучшие - победители группы B или С. В тех квартетах играют Англия, Испания, Италия и поэтому "народная команда" в 1/8 финала будет аутсайдером против любого из этих соперников.

Чехия способна обыграть Грузию, португальцам взамен она уступит. В противостоянии с Турцией, "народная команда" может сыграть в результативную ничью, если это будет устраивать в последнем туре обе сборные. Учитывая это, от чехов стоит ожидать выхода в раунд плей-офф с третьего места, зато они покинут этот турнир на стадии 1/8 финала.

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.