Спаллетти - о матче против Албании: Игра сама по себе будет сложная

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о первом матче команды на Евро-2024 против Албании.

"Игра сама по себе будет сложная. Я убежден, что наша команда сможет показать, что мы способны. Дело не только в 11 футболистах на поле, а в 60 миллионах болельщиков, которых мы просим играть с нами и толкать нас к победе."