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Спаллетти - о матче против Албании: Игра сама по себе будет сложная
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о первом матче команды на Евро-2024 против Албании.
"Игра сама по себе будет сложная. Я убежден, что наша команда сможет показать, что мы способны. Дело не только в 11 футболистах на поле, а в 60 миллионах болельщиков, которых мы просим играть с нами и толкать нас к победе."
Италия сыграет против Албании 15 июня в 22:00 по киевскому времени.
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