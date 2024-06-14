Германия - Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Германия впервые с 1988-го года примет Евро, но в чисто главных фаворитом хозяев записать трудно. После проваленного ЧМ и серии неудач в спаррингах впервые в истории "бундестим" был уволен главный тренер Ханси Флик, вместо которого за 9 месяцев до старта домашнего первенства пришёл Юлиан Нагельсманн.

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Шотландия выглядит главным аутсайдером группы на фоне сильной Швейцарии и неприятной Венгрии, которая была проблемой для множества топ-сборных и на последних больших турнирах, и в Лиге наций А. Но недооценивать "скоттов" с их солидной позиционной обороной и мощными стандартами не стоит. Тем более, что при Стиве Кларке команда стала выглядит солиднее.

Первый матч Евро-2024 состоится в пятницу, 14-го июня, в 22:00. Трансляция - на Megogo Футбол 1

Евро-2024. Группа А, 1-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Трансляция – Megogo, Megogo Футбол 1