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Германия - Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Германия - Шотландия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.06.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Charisius/dpa
Германия впервые с 1988-го года примет Евро, но в чисто главных фаворитом хозяев записать трудно. После проваленного ЧМ и серии неудач в спаррингах впервые в истории "бундестим" был уволен главный тренер Ханси Флик, вместо которого за 9 месяцев до старта домашнего первенства пришёл Юлиан Нагельсманн.
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Шотландия выглядит главным аутсайдером группы на фоне сильной Швейцарии и неприятной Венгрии, которая была проблемой для множества топ-сборных и на последних больших турнирах, и в Лиге наций А. Но недооценивать "скоттов" с их солидной позиционной обороной и мощными стандартами не стоит. Тем более, что при Стиве Кларке команда стала выглядит солиднее.
Первый матч Евро-2024 состоится в пятницу, 14-го июня, в 22:00. Трансляция - на Megogo Футбол 1
Евро-2024. Группа А, 1-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Германия – Шотландия 22:00
Трансляция – Megogo, Megogo Футбол 1
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