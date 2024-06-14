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"Мы знаем, что надо делать". Тренер сборной Хорватии выступил на пресс-конференции накануне матча против Испании
Хорватия выступает на чемпионате Европы в группе B
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Хорватии Златко Далич рассказал о соперниках на Евро-2024.
"Мы играем в сильнейшей группе в этом турнире, с нами действующий чемпион - Италия и победитель Лиги наций (Испания).
У нас уже есть опыт встреч с испанцами, и мы знаем, что надо делать".
Напомним, что Хорватия выступает в группе B, где сыграет с Испанией, Италией и Албанией. Матч против испанцев запланирован на субботу, 15 июня. Начало - в 19:00.
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