Лам: За последние 10 лет слишком много спортивных топ-турниров проходили в авторитарных странах, что делало их инструментом самоутверждения режимов

Чемпион мира и турнирный директор Евро-2024 Филипп Лам после своей пресс-конференции, посвященной старту турнира, ответил на несколько вопросов.

– За вашими плечами три чемпионата Европы в качестве игрока сборной Германии и даже её капитана. Насколько комфортно для вас начинать турнир в новой роли?

– Вполне, уже привык. Хотя это, конечно, принципиально новый уровень ответственности для меня. Если прежде от нас зависело настроение болельщиков сборной Германии, то сейчас – болельщиков всех 24 команд и вообще зрителей турнира по всему миру.

За последние 10 лет слишком много спортивных топ-турниров, включая Олимпиады и чемпионаты мира, проходили в авторитарных странах. Что делало их отчасти инструментом самоутверждения этих режимов. Сегодня мы в Германии хотим показать пример проведения большого спортивного праздника на европейский манер – сделав его открытым, инклюзивным. Вернув футболу его изначальное предназначение: выявление сильнейшего на поле и подлинные эмоции для болельщиков вокруг.

– Топ-турниры этого года, чемпионат Европы и Олимпиаду, принимают Германия и Франция. Две страны, которым Россия всё более открыто угрожает из-за поддержки Украины. Как оцениваете риски провокаций и гибридных угроз во время Евро-2024?

– Оценивать эти риски – уже не совсем моя работа. Это фокус спецслужб, которые прекрасно осведомлены о возможных угрозах, в чем я сам прекрасно убедился во время нашей закрытой встречи с ними в понедельник. Мы сделаем все, чтобы приехавшие в Германию болельщики, в том числе болельщики сборной Украины, чувствовали себя в полной безопасности. А простые немецкие люди, уверен, воспользуются этим шансом для демонстрации своей солидарности с народом Украины.