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Венгрия - Швейцария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Венгрия - Швейцария: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine
На победу на турнире Венгрия и Швейцария вряд ли способны претендовать, а вот побороться за выход из группы могут. Более того, этот выход вполне реально может быть со второго места. В этом контексте очный матч мадьяр и "нати" – сверхважен.
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Это группа А, где также выступают Германия и Шотландия, которым выпала честь открывать Евро-2024.
EURO Grp. A
Матч первого тура Евро-2024 в группе А между Венгрией и Швейцарией состоится в субботу, 15-го июня, в 16:00. Смотреть матч можно на ОТТ-платформе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1. Также матч будет доступен на Общественном, сигнал которого транслируют не ОТТ-платформы.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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