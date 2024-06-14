Венгрия - Швейцария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

На победу на турнире Венгрия и Швейцария вряд ли способны претендовать, а вот побороться за выход из группы могут. Более того, этот выход вполне реально может быть со второго места. В этом контексте очный матч мадьяр и "нати" – сверхважен.

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Это группа А, где также выступают Германия и Шотландия, которым выпала честь открывать Евро-2024.

EURO Grp. A # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Германия 0 0 0 0 0-0 0 2 Венгрия 0 0 0 0 0-0 0 3 Шотландия 0 0 0 0 0-0 0 4 Швейцария 0 0 0 0 0-0 0

Матч первого тура Евро-2024 в группе А между Венгрией и Швейцарией состоится в субботу, 15-го июня, в 16:00. Смотреть матч можно на ОТТ-платформе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1. Также матч будет доступен на Общественном, сигнал которого транслируют не ОТТ-платформы.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Угорщина - Швейцарія Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.