УЕФА разрешил Еврорадио транслировать Евро-2024 в Беларуси

Международная радиостанция Еврорадио заявила, что будет официально транслировать матчи Евро-2024 в Беларуси.

"Мы можем подтвердить, что чемпионат Европы-2024 будет транслироваться в Беларуси", – передает слова УЕФА Еврорадио.

Напомним, что ранее была информация, что правительство Беларуси разрешило транслировать Евро-2024 без согласия УЕФА.

Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.