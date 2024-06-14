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УЕФА разрешил Еврорадио транслировать Евро-2024 в Беларуси
Видео ранее белорусы планировали давать пиратской картинкой
Фото: УЕФА
Международная радиостанция Еврорадио заявила, что будет официально транслировать матчи
"Мы можем подтвердить, что чемпионат Европы-2024 будет транслироваться в Беларуси", – передает слова УЕФА Еврорадио.
Напомним, что ранее была информация, что правительство Беларуси разрешило транслировать Евро-2024 без согласия УЕФА.
Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
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