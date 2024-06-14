Италия - Албания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Албания уверенно прошла квалификацию к Евро-2024, но с жеребьевкой финальной части этой сборной не повезло. Очень тяжелая группа. Да еще и начинать путь придется против действующего чемпиона – сборной Италии. Удастся ли чемпионам Евро-2020 (2021) мощно выступить и на текущем турнире? Будем узнавать.

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Это группа В, где также выступают Хорватия и Испания, которые сыграют на несколько часов раньше.

EURO Grp. B # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Албания 0 0 0 0 0-0 0 2 Хорватия 0 0 0 0 0-0 0 3 Италия 0 0 0 0 0-0 0 4 Испания 0 0 0 0 0-0 0

Матч первого тура Евро-2024 в группе В между Италией и Албанией состоится в субботу, 15-го июня, в 22:00. Смотреть матч можно на ОТТ-платформе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1. Также матч будет доступен на Общественном, сигнал которого транслируют не ОТТ-платформы.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Італія - Албанія Смотреть трансляцию

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