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Италия - Албания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Италия - Албания: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa
Албания уверенно прошла квалификацию к Евро-2024, но с жеребьевкой финальной части этой сборной не повезло. Очень тяжелая группа. Да еще и начинать путь придется против действующего чемпиона – сборной Италии. Удастся ли чемпионам Евро-2020 (2021) мощно выступить и на текущем турнире? Будем узнавать.
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Это группа В, где также выступают Хорватия и Испания, которые сыграют на несколько часов раньше.
EURO Grp. B
Матч первого тура Евро-2024 в группе В между Италией и Албанией состоится в субботу, 15-го июня, в 22:00. Смотреть матч можно на ОТТ-платформе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1. Также матч будет доступен на Общественном, сигнал которого транслируют не ОТТ-платформы.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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