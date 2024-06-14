Тренер Албании: Мы уважаем наших соперников, но никого не боимся

Силвиньо, главный тренер национальной команды Албании, рассказал о соперниках команды в группе В.

"Мы очень тщательно готовились. Настроение у команды приподнятое. Мы уважаем наших соперников, но никого не боимся.

Мы сосредоточимся на сохранении нашей структуры и максимальном использовании контратак. Игроки готовы выложиться на полную на европейской арене и сделать так, чтобы Албания гордилась ими".

Напомним, что первый матч на чемпионате Европы Албания сыграет против Италии. Начало - 15 июня в 22:00 по киевскому времени.