Де ла Фуэнте - о Евро: Я восхищаюсь менталитетом хорватских футболистов

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о соперниках в групповом этапе чемпионата Европы-2024.

Нашей целью всегда должна быть победа. Я убежден, что у нас будет шанс побороться за титул. Однако победитель может быть только один, и есть много хороших национальных команд, которые могут выиграть этот трофей".