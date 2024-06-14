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Де ла Фуэнте - о Евро: Я восхищаюсь менталитетом хорватских футболистов
Луис также считает, что есть много хороших национальных команд, которые могут выиграть Евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о соперниках в групповом этапе чемпионата Европы-2024.
"Я действительно восхищаюсь менталитетом хорватских футболистов, потому что они являются примером национальной гордости.
Нашей целью всегда должна быть победа. Я убежден, что у нас будет шанс побороться за титул. Однако победитель может быть только один, и есть много хороших национальных команд, которые могут выиграть этот трофей".
Напомним, что испанцы сыграют свой первый матч на Евро-2024 против Хорватии 15 июня.
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