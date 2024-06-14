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Германия готовится к старту Евро-2024: Мюнхен заполонили шотландские фанаты
Фан-зона в Олимпийском парке Мюнхена уже кишит жизнью
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 14 июня, вечером на "Альянц Арене" в Мюнхене состоится игра-открытие Евро-2024. Германия сыграет против Шотландии.
За три часа до начала матча фан-зона в Олимпийском парке Мюнхена уже кишит жизнью. 25 000 болельщиков, большинство из которых шотландцы, собрались, чтобы петь, танцевать и настроиться на победу.
Never mind ‘off to Germany’, the Scots are taking over Germany… pic.twitter.com/SM8qmaiERk— Amy Canavan (@amyjcanavan) June 14, 2024
Шотландские фанаты также захватили Мариенплац, главную площадь Мюнхена. Однако из-за опасений, что участок может быть переполнен фанатами, публичного показа матча не будет.
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