Германия готовится к старту Евро-2024: Мюнхен заполонили шотландские фанаты

Сегодня, 14 июня, вечером на "Альянц Арене" в Мюнхене состоится игра-открытие Евро-2024. Германия сыграет против Шотландии.

За три часа до начала матча фан-зона в Олимпийском парке Мюнхена уже кишит жизнью. 25 000 болельщиков, большинство из которых шотландцы, собрались, чтобы петь, танцевать и настроиться на победу.

Never mind ‘off to Germany’, the Scots are taking over Germany… pic.twitter.com/SM8qmaiERk