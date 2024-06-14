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Тюрпен – пятый арбитр в истории ЕВРО, которому довелось поработать на трех финальных турнирах
Достижение Клемана
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский рефери Клеман Тюрпен, обслуживающий матч открытия Евро-2024, Германия – Шотландия, стал пятым арбитром в истории чемпионатов Европы, которому довелось поработать на трех финальных турнирах (2016, 2020, 2024).
До него подобное удавалось шведу Андерсу Фриску (1996, 2000, 2004), датчанину Киму Мильтону Нильсену (1996, 2000, 2004), турку Джюнейту Чакыру (2012, 2016, 2020) и нидерландцу Бьорну Кейперсу (2012, 2016, 2020).
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Стартовый свисток матча Германия – Шотландия прозвучит сегодня, 14 июня, в 22:00 по киевскому времени.
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