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Нагельсман – самый молодой тренер-участник ЕВРО за всю историю
Интересное достижение Юлиана
Getty Images/Global Images Ukraine
Первый рекорд нынешнего Евро был установлен прямо со стартовым свистком матча открытия турнира. Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн стал самым молодым тренером-участником ЧЕ за всю историю.
Старт чемпионата Европы-2024 немец встретил в возрасте 36 лет и 327 дней, на шесть дней (!) обойдя бывшего рекордсмена – словенца Сречко Катанца.
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Балканец удерживал первое место рейтинга с ЧЕ-2000, где провел свой первый матч в 36 лет и 333 дня.
Самым возрастным тренером, участвовавшим в Евро, был итальянец Джованни Трапаттони, руководивший сборной Ирландии (2012) в 73 года и 93 дня.
Что касается победителей турнира, то здесь обе номинации заняты испанцами. Самый возрастной тренер, выигравший Евро — Луис Арагонес, которому в день победного финала ЧЕ-2008 с Германией (1:0) было 69 лет и 336 дней. А лавры самого молодого "короля Европы" принадлежат Хосе Вильялонге: ему было 44 года и 192 дня, когда его команда обыграла СССР в финальном матче ЧЕ-1964 (2:1). На минувшем Евро в последней номинации мог появиться новый герой: англичанин Гарет Саутгейт руководил сборной Англии в решающем поединке чемпионата в возрасте 40 лет и 310 дней. Но, уступив итальянцам, ограничился званием самого молодого наставника-финалиста европейского первенства.
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