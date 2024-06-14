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Германия - Шотландия: Известны стартовые составы на матч открытия Евро-2024
Старт - в 22:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Charisius/dpa
Сегодня, 14 июня, состоится первый матч Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.
Традиционно за час до поединка команды объявили стартовый состав:
Германия
Вратарь: Мануэль Нойер;
Защитники: Антонио Рюдигер, Джонатан Та, Йозуа Киммих, Максимилиан Миттельштедт;
Полузащитники: Роберт Андрих, Тони Кроос, Джамал Мусиала, Флориан Виртц, Илкай Гюндоган;
Нападающий: Кай Хаверц.
Шотландия
Вратарь: Ангус Ганн;
Защитники: Энтони Ралстон, Эндрю Робертсон, Скотт Маккенна, Киран Тирни, Джек Хендри, Райан Портеус;
Полузащитники: Джон Макгинн, Каллум Макгрегор, Райан Кристи;
Нападающий: Че Адамс.
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