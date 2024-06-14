ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"У них в команде собраны лучшие футболисты". Тренер сборной Венгрии рассказал о матче против Швейцарии
Марко Росси поделился своими эмоциями
Getty Images / Global Images Ukraine
Марко Росси, тренер сборной Венгрии, поделился своими ожиданиями от первого матча для команды на Евро-2024
"Швейцария достигла великолепных результатов под руководством Мурата Якина. У них в команде собраны лучшие футболисты, которые играют в высших лигах или за топ-команды. С точки зрения качества они лучше нас, и мы ожидаем, что они будут играть в современный футбол.
Безусловно, это команда, которую стоит остерегаться. Но мы не боимся вызовов, мы уверены в себе и знаем, что у нас есть шанс победить любого соперника".
Отметим, что поединок Венгрия - Швейцария состоится 15 июня в 16:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Германия - Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- "Даже если поступит предложение - я не хочу". Довбик назвал клуб, в который он точно не перейдет
- Вчера он был суперталантом, сегодня - не нужен сборной Англии. Джек Грилиш и его падение в никуда
- Германия - Шотландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО