"У них в команде собраны лучшие футболисты". Тренер сборной Венгрии рассказал о матче против Швейцарии

Марко Росси, тренер сборной Венгрии, поделился своими ожиданиями от первого матча для команды на Евро-2024

"Швейцария достигла великолепных результатов под руководством Мурата Якина. У них в команде собраны лучшие футболисты, которые играют в высших лигах или за топ-команды. С точки зрения качества они лучше нас, и мы ожидаем, что они будут играть в современный футбол.

Безусловно, это команда, которую стоит остерегаться. Но мы не боимся вызовов, мы уверены в себе и знаем, что у нас есть шанс победить любого соперника".

Отметим, что поединок Венгрия - Швейцария состоится 15 июня в 16:00 по киевскому времени.