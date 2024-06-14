Мурат Якин - о матче против Венгрии: Мы попробуем бросить им вызов и выйти победителями

Мурат Якин, тренер сборной Швейцарии, высказался о соперниках в поединке против Венгрии в рамках группового этапа Евро-2024.

"Мы ожидаем, что они сыграют мощно. Мы попробуем бросить им вызов и выйти победителями. Но для этого нам нужна удача.

В конце концов, мы должны забить больше мячей, чем они. В этой игре нам бросят вызов, и мы должны выложиться по максимуму".

Матч Венгрия - Швейцария состоится 15 июня. Старт - в 16:00 по киевскому времени.