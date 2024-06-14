Первые голы турнира. Немцы к 20-й минуте дважды забили Шотландии. ВИДЕО

В Германии стартовал Евро-2024. В матче-открытии в Мюнхене хозяева чемпионата принимают сборную Шотландию.

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Немцы начали мощно и открыли счет уже на 10-й минуте. После классной передачи Киммиха с фланга Виртц с линии штрафной идеально катнул под штангу – 1:0.

Ну а на 19-й минуте хозяева провели действительно классную размашистую атаку, которую завершил Мусиала, вколотив в сетку метров с 15-ти. 2:0.