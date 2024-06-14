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Моуринью и Фергюсон присутствуют на матче-открытии Евро-2024
Матч привлек внимание не только болельщиков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 14 июня, стартовал матч-открытие Евро-2024, в котором Германия играет с Шотландией.
Матч привлек внимание многих футбольных болельщиков, да и не только. На этой игре присутствуют два выдающихся тренера, Жозе Моуринью и Алекс Фергюсон.
Португалец даже опубликовал фотографию с Алексом в своем Instagram, подписав: "С шотландской легендой! Замечательный человек".
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