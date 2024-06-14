Моуринью и Фергюсон присутствуют на матче-открытии Евро-2024

В пятницу, 14 июня, стартовал матч-открытие Евро-2024, в котором Германия играет с Шотландией.

Матч привлек внимание многих футбольных болельщиков, да и не только. На этой игре присутствуют два выдающихся тренера, Жозе Моуринью и Алекс Фергюсон.

Португалец даже опубликовал фотографию с Алексом в своем Instagram, подписав: "С шотландской легендой! Замечательный человек".