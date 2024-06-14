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3:0 к перерыву и Шотландия в меньшинстве - Хаверц реализовал пенальти для Германии. ВИДЕО
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Getty Images/Global Images Ukraine
В Германии стартовал Евро-2024. В матче-открытии турнира в Мюнхене хозяева чемпионата принимают сборную Шотландию.
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Немцы начали мощно и к 20-й минуте уже вели 2:0 – отличились Виртц и Мусиала.
Ну а в самой концовке тайма Портеус не нашел ничего лучше, как грубейшим фолом в штрафной вырубить Гюндогана, за что получил заслуженную красную да еще и пенальти, который реализовал Хаверц.
3:0 к перерыву и бедные шотландцы в меньшинстве.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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