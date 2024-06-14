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Статистические порталы определились с лучшим игроком матча-открытия Евро-2024
Оценки за матч
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 14 июня, сборная Германии сыграла против Шотландии в рамках группового этапа чемпионата Европы-2024 (5:1).
Лучшим игроком матча по версии Sofascore стал нападающий сборной Германии Кай Хаверц, футболист получил 8.0, а WhoScored отметил немецкого полузащитника Джамала Мусиалу - 8.8.
Мусиала за 74 минуты забил один гол, отдал 32/32 (100%) точных передач, преуспел в девяти удачных обводках из 15 и в целом сделал 59 касаний к мячу.
Между тем Кай отыграл 63 минуты. За это время футболист забил 1 гол, отдал 1 ассист, выиграл 3 воздушных единоборства, отдал 71% точных передач и сделал 25 касаний к мячу.
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Самую низкую оценку от статических порталов получил защитник сборной Шотландии Райан Портеус, который на 44-й минуте поединка получил красную карточку. Sofascore поставил футболисту 5.1, а WhoScored - 4.5.
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