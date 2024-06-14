Разгром продолжается. Германия забила 4-й сухой гол Шотландии. ВИДЕО

В Германии стартовал Евро-2024. В матче-открытии турнира в Мюнхене хозяева чемпионата принимают сборную Шотландию.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Немцы начали мощно и к перерыву уже вели 3:0, причем шотландцы заканчивали первый тайм в меньшинстве.

Во втором тайме бундестим несколько сбавила обороты, но Фюллькруг, который вышел на замену, забил четвёртый командный в этом матче гол – на индивидуальных качествах вошел в штрафную и мощно пробил. 4:0 к 68-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.