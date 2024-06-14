ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Разгром продолжается. Германия забила 4-й сухой гол Шотландии. ВИДЕО
Ужасное начало турнира для скоттов
Getty Images/Global Images Ukraine
В Германии стартовал Евро-2024. В матче-открытии турнира в Мюнхене хозяева чемпионата принимают сборную Шотландию.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Немцы начали мощно и к перерыву уже вели 3:0, причем шотландцы заканчивали первый тайм в меньшинстве.
Во втором тайме бундестим несколько сбавила обороты, но Фюллькруг, который вышел на замену, забил четвёртый командный в этом матче гол – на индивидуальных качествах вошел в штрафную и мощно пробил. 4:0 к 68-й минуте.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Популярное сейчас
- Барселона назвала имя нового главного тренера команды
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Путин назвал условия для начала переговоров с Украиной
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО