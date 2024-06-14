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Германия забила в матче Шотландией 6 голов, из них один - в свои ворота. ВИДЕО
В концовке матча команды обменялись голами
Getty Images/Global Images Ukraine
В Германии стартовал Евро-2024. В матче-открытии турнира в Мюнхене хозяева чемпионата принимают сборную Шотландию.
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Немцы начали мощно и к перерыву уже вели 3:0, причем шотландцы заканчивали первый тайм в меньшинстве. Во втором тайме бундестим несколько сбавила обороты, но 4-й гол все же забили.
Впрочем, без своего гола шотландцы все-таки не ушли. В самой концовке матча после навеса с флангового штрафного после пары странных рикошетов Рюдигер головой срезал мяч в собственные ворота – 4:1.
Впрочем, уже в компенсированное время Джан дальним ударом установил паритет, забив дальним ударом – 5:1.
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