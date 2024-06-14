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Евро-2024. Германия – Шотландия 5:1. Идеальный старт
Бундестим стартуют с разгромной победы
Getty Images/Global Images Ukraine
Евро-2024. Группа А, 1-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Германия – Шотландия 5:1
Голы: Виртц 10, Мусиала 19, Хавертц 45+1 (п), Фюллькруг 68, Джан 90+3 – Рюдигер 87 (аг)
Германия идеально стартовала на Евро, начав турнир с разгрома Шотландии. Еще до перерыва в воротах "тартановой армии" побывало три мяча, что вместе с удалением Раяна Портеуса сделало второй тайм простой формальностью. Шоу продолжилось и во второй половине, где Нагельсманн попробовал несколько альтернативных вариантов в центре поля и атаке, пока Фюллькруг добивал соперника.
Германия ожидаемо захватила тотальный контроль с первых минут. Контроль обеспечил феноменальный Тони Кроос, который после затяжных и неспешных розыгрышей в нужный момент ускорял игру. Его передачи запустили все три первых мяча. В первом Кроос диагональную резко перевел мяч на Киммиха направо. Тот дождался забегов Гюндогана и Хавертца в коробку, чтобы отдать на линии штрафной на Виртца, который оказался абсолютно свободным и положил мяч в нижний угол.
Виртц реализовал по сути первый подход к воротам за 10 минут, и ровно через столько же взорвался и его одногодка Мусиала. Снова Кроос запустил атаку передачей между линий на Гюндогана. Илкай элегантно развернулся и отдал передачу в штрафную на Хавертца. Кай в фирменной манере выдержал паузу и отдал на Мусиалу в глубину, который тоже разобрался на высшем уровне.
До конца тайма Шотландия считанные разы переходила центр поля, а Германия продолжала неспешно вести свою игру. Еще одним мощным орудием кроме пасов Тони и открываний Гюндогана был дриблинг Мусиалы. Джамал до перерыва едва не заработал пенальти после очередного катбека от Миттельштедта, но фол был в сантиметрах от штрафной. А в конце тайма сольный проход Джамала начал атаку, которая таки закончилась 11-метровым после убийственного подката двумя ногами от Портеуса в Гюндо. Пенальти реализовал Хавертц.
Во втором тайме Мусиала продолжил уничтожать соперника на дриблинге. Пару его сольников закончились опасными ударами Виртца практически с вратарской, опасным прострелом и наконец очередным голом. Свежий Фюллькруг расстрелял Ганна с 16 метров после очередного прохода Джамала. От дубля форварда Дортмунда отделили считанные сантиметры офсайда.
А в концовке небольшой повод для радости Шотландии принес автогол Рюдигера после дичайшего рикошета. Но Джан в ответ после пушечного дальнего удара в компенсированное время вернул перевес в 4 мяча.
5:1. Вдохновленная Германия невероятно начала, к тому же показав бешеную эффективность впереди. Индивидуальный блеск Мусиалы и Виртца при поддержке опытных Крооса и Гюндогана подарили хозяевам праздник футбола. Сегодня всё шло по идеальному сценарию. Но дальше будет намного труднее.
Германия: Нойер – Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт – Кроос (Джан, 80), Андрих (Гросс, 46) – Мусиала (Мюллер, 74), Гюндоган, Виртц (Сане, 63) – Хавертц (Фюллькруг, 63)
Шотландия: Ганн – Ралстон, Хендри, Портеус, Тирни (Маккенна, 77), Робертсон – Макгинн (Маклин, 67), Макгрегор (Гилмор, 67), Мактоминей, Кристи (Шенкленд, 82) – Адамс (Хэнли, 46)
Предупреждения: Андрих 31, Та 62 – Ралстон 48
Удаление: Портеус 44
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