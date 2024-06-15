Пенальти, красная, автогол, офсайдный гол, 0 ударов от гостей. Германия – Шотландия 5:1. Обзор матча и видео голов

В поединке-открытии континентального первенства Бундестим еще до перерыва обеспечили убедительное преимущество в три мяча. Более того, "тартановая армия" в конце первого тайма осталась в меньшинстве и тем самым похоронила хотя бы микроспические шансы зацепиться за очки.

Кай Хаверц в первом тайме оформил гол+пас. Его на 63-й минуте заменил Никлас Фюллкруг. Уже через 13 минут он мог отличиться второй раз, но попал в офсайд.

Встреча прошла полностью под контролем подопечных Нагельсманна (удары 19-0, владение 68%, 745 передач). Кипер шотландцев Энгус Ганн совершил 5 сейвов, но соперник слишком часто создавал опасные моменты у его ворот.

19 июня хозяева соревнований будут играть против Венгрии, а коллектив из Великобритании проведет встречу со Швейцарией.

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Смотрите обзор матча 1-го тура группового раунда. Германия – Шотландия

Мюнхен. Альянц Арена

Германия – Шотландия 5:1

Голы: Вирц, 10, Мусиала, 19, Хаверц, 45+1 (п), Фюллькруг, 68, Джан, 90+3 – Рюдигер, 87

Удаление: Портеус, 44 (Шотландия)