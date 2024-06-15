Венгрия – Швейцария. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 15.05.2024

Чемпионат Европы-2024

Группа A, первый тур

15 июня, 16:00. "Рейн Энерги Штадион" (Кельн)

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

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Германия считается очевидным фаворитом квартета A, что она и подтвердила в матче-открытии Евро-2024. Подопечные Нагельсманна разгромили шотландцев и возглавили группу. Шансы сместить немцев с первого места до сих пор есть у всех, однако нужно быть реалистами: остальные команды будут бороться за вторую позицию. И сегодня сойдутся именно основные претенденты на это место.

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Новости Венгрии

"Трехцветные" практически не имели проблем в своей группе в отборе на Чемпионат Европы. Оно и не удивительно, ведь в соперниках находились команды не с вершины мирового футбола. Единственным крепким середняком была Сербия, которую Венгрия дважды обыграла. А вот со значительно более слабыми Черногорией, Болгарией и Литвой подопечные Росси очки по разу потеряли. Немного парадоксально. Но все равно досрочный выход из первого места был оформлен без проблем.

Наиболее интересно в последнее время Венгрия проявила себя в Лиге наций, когда заняла второе место в группе с Италией, Германией и Англией. Тогда только в последнем туре команда лишилась лидерства. Если говорить о текущей ситуации, то в 2024 году "мадьяры" провели четыре товарищеских поединка. Во всех домашних была одержана победа, а вот против Ирландии в Дублине было поражение. Несмотря на преимущество на протяжении всего матча, Дибус все-таки пропустил решающий гол на 90+2 минуте.

Кадры хозяев

Основной состав венгров в большинстве своем состоит из представителей топовых чемпионатов. Главной звездой является, конечно, Доминик Собослай из "Ливерпуля", прошедший Евро прошло из-за травмы. На этот раз "мадьяры" приехали в Германию в полном боевом составе.

Новости Швейцарии

В группе отбора "нати" был текущий соперник сборной Украины Румыния. Именно команда Иорданеску выиграла этот секстет, опередив швейцарцев на пять очков. Подопечные Якина начали уверенно – с трех побед. Однако за следующие семь матчей выиграли только однажды – в Андорре. В том числе, в пяти поединках вели в счете, но в итоге матчи завершались вничью. А в финальном противостоянии с Румынией проиграли.

Швейцария в этом году также играла товарищеский матч против Ирландии в Дублине. Но, в отличие от венгров, "нати" тогда выиграли благодаря голу Шакири. Также команда Якина разгромила Эстонию. А вот с другими участниками Евро – Данией и Австрией – сыграла вничью. В частности именно с “дас тим” был завершающий поединок перед континентальным первенством. Австрийцы забили на пятой минуте, и, в общем, вели игру весь матч. В итоге была зафиксирована ничья.

Кадры гостей

Швейцарцы прибыли на Евро практически лучшим составом. Не хватает только важного игрока центра поля Закарии – он пропустит этот матч из-за травмы. Однако все равно команду представляют более 15 футболистов из первых пяти европейских чемпионатов. Среди них Зоммер, Аканджи, Джака, Кобель, а также легендарный в своей стране Шакири. Поэтому по именам швейцарцы более интересны.

Последние пять матчей Венгрии и Швейцарии

Последние пять встреч венгров

08.06.24. Венгрия – Израиль 3:0 (ТМ)

04.06.24. Ирландия – Венгрия 2:1 (ТМ)

26.03.24. Венгрия – Косово 2:0 (ТМ)

22.03.24. Венгрия – Тоттенхэм 1:0 (ТМ)

19.11.23. Венгрия – Черногория 3:1 (Отбор на Евро-2024)

Последние пять встреч швейцарцев

08.06.24. Швейцария – Австрия 1:1 (ТМ)

04.06.24. Швейцария – Эстония 4:0 (ТМ)

26.03.24. Ирландия – Швейцария 0:1 (ТМ)

23.03.24. Дания – Швейцария 0:0 (ТМ)

21.11.23. Румыния – Швейцария 1:0 (Отбор на Евро-2024)

Последние пять личных встреч между соперниками

07.10.17. Швейцария – Венгрия 5:2 (Отбор на ЧМ-2018)

07.10.16. Венгрия – Швейцария 2:3 (Отбор на ЧМ-2018)

20.08.97. Венгрия – Швейцария 1:1 (Отбор на ЧМ-1998)

30.04.97. Швейцария – Венгрия 1:0 (Отбор на ЧМ-1998)

11.10.95. Швейцария – Венгрия 3:0 (Отбор на ЧЕ-1996)

Цифры и факты

Команды впервые встречаются в финальной части Чемпионата Европы. На Мундиале они играли один раз – в далеком 1938 году. Тогда Венгрия победила Швейцарию в 1/4 финала и прошла дальше.

Трансферная стоимость всех футболистов по данным Transfermarkt больше в Швейцарии: 281,5 млн евро против 165,45 млн евро.

Венгрия забила в своих 11 крайних встречах подряд. Швейцария не отличилась в двух из последних пяти матчей.

Ставки и коэффициенты на матч Венгрия – Швейцария

Прогноз матча Венгрия – Швейцария от UA-Football

Команды вступают в непосредственную борьбу с первого тура – ​​это всегда интересно. Каждая из сторон имеет сильные качества, которые развиты лучше, чем у соперников. Швейцария сильнее индивидуально, но Венгрия имеет более структурированное построение игры. В этом матче сходятся команды, из которых трудно выделить очевидного лидера. Несмотря на то, что букмекеры считают им именно "нати". Прогноз: Ничья.