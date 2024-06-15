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На первом матче Евро заметили российские флаги
Их увидели на одном из секторов поддержки Шотландии
Фото - Скріншот трансляції
В дебютной встрече ЧЕ хозяева турнира одержали уверенную победу над "тартановой армией" (5:1). Фанаты команды из Великобритании традиционно привезли с собой немало атрибутики. Нашлось даже место минимум двум российским флагам, на одном из которых написано "Белгород".
Матч-открытие прошел в Мюнхене. Шотландские гости быстро снизили запасы пива в местных барах, из-за чего пришлось увеличивать количество заказов. Один из болельщиков шутил, что понадобится много пива, чтобы праздновать победу в пятницу, но не судьба.
Команды сыграют поединки 2 тура 19 июня (Германия – Венгрия и Шотландия – Швейцария).
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