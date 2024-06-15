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Тренер Шотландии: Играли не на своем уровне и себя подвели. Нужно 4 очка в двух играх
Стив Кларк прокомментировал разгромное поражение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В первом туре квартета А "тартановая армия" без шансов уступила немцам (1:5). Наставник гостей из Великобритании поделился впечатлениями после матча.
"Это трудная ночь. Мы играли не на своем уровне. У меня такое чувство, будто мы себя подвели. Мы лучше, чем показали сегодня вечером, и, надеюсь, сможем продемонстрировать это в следующих двух матчах.
То, что нам нужно сделать, по-прежнему впереди. Мы должны сосредоточиться на этом. Все дело в реакции, поэтому посмотрим, как игроки отреагируют. [Цель] – четыре очка в следующих двух играх.
Германия была выдающейся, и, к сожалению, мы не смогли им соответствовать. Первый тайм пронесся мимо очень быстро, мы не смогли остаться в игре", – заявил тренер.
19 июня "тартановая армия" будет играть против Швейцарии.
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