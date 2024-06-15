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Нагельсманн: Первые 20 минут получились впечатляющими. Результат хороший, но это первый шаг
Наставник хозяев получил удовольствие от старта своих подопечных
Фото: Getty Images/Matthias Hangstges/Maja Hitij
В матче-открытии Германия разгромила Шотландию и не дала сопернику нанести ни один удар в направлении ворот. Юлиан Нагельсманн рад положению дел.
"Первые 20 минут получились впечатляющими. Мы действовали очень мощно, много контрпрессинговали, и это нам помогло. Мы быстро забили и затем сохраняли концентрацию до конца игры. Важно, что сегодня все цветы достаются не кому-то одному, а распределяются между игроками. Результат очень хороший, но это лишь первый шаг", – отметил специалист.
19 июня Бундестим встретится с Венгрией.
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