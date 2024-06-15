ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Германии рекордное количество побед на Евро. Разгром Шотландии стал самым большим в матчах-открытиях
Стартовый поединок и уже рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine
На счету Бундестим 28 викторий на континентальном первенстве – это рекорд соревнований. Второе место разделяют Франция, Италия и Испания (21).
На прошедшем розыгрыше в дебютной встрече Италия уверенно победила Турцию (3:0). Теперь автором наибольшего разгрома в первом матче становится Германия.
Напомним, что "тартановая армия" даже не смогла нанести хотя бы один удар по воротам. Впрочем, Шотландия в конце первого тайма осталась в меньшинстве, а у подопечных Нагельсманна была мощная домашняя поддержка.
Популярное сейчас
- Евро-2024. Германия – Шотландия 5:1. Идеальный старт
- Российский МатчТВ не будет показывать поединки сборной Украины на Евро-2024
- Германия - Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Германия - Шотландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО