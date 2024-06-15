У Германии рекордное количество побед на Евро. Разгром Шотландии стал самым большим в матчах-открытиях

На счету Бундестим 28 викторий на континентальном первенстве – это рекорд соревнований. Второе место разделяют Франция, Италия и Испания (21).

На прошедшем розыгрыше в дебютной встрече Италия уверенно победила Турцию (3:0). Теперь автором наибольшего разгрома в первом матче становится Германия.

Напомним, что "тартановая армия" даже не смогла нанести хотя бы один удар по воротам. Впрочем, Шотландия в конце первого тайма осталась в меньшинстве, а у подопечных Нагельсманна была мощная домашняя поддержка.