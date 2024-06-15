Польша – Нидерланды. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Завтра в стартовом матче группы D на Евро-2024 встретятся сборные Польши на Нидерланды. Игра пройдет в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе". Напомним, что все матчи Евро-2024 будут транслироваться в Украине. Интернет-платформа Megogo покажет все без исключения матчи.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч первого тура Евро-2024 между Польшей и Нидерландами состоится в воскресенье, 16 июня, в 16:00. Студия к матчу начнется в 15.35, трансляция матча - в 15.50 на телеканале Megogo Футбол 1.