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Польша – Нидерланды. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Польша – Нидерланды: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16 июня 2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Фото: збірна Польщі
Завтра в стартовом матче группы D на Евро-2024 встретятся сборные Польши на Нидерланды. Игра пройдет в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе". Напомним, что все матчи Евро-2024 будут транслироваться в Украине. Интернет-платформа Megogo покажет все без исключения матчи.
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Матч первого тура Евро-2024 между Польшей и Нидерландами состоится в воскресенье, 16 июня, в 16:00. Студия к матчу начнется в 15.35, трансляция матча - в 15.50 на телеканале Megogo Футбол 1.
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