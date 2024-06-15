Доннарумма - о Буффоне: Он дает мне наставления

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма на пресс-конференции рассказал о том, как присутствие Джанлуиджи Буффона влияет на него и на сборную.

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"Присутствие Буффона очень помогает нам. Он дает мне наставления, также он рассказал о Чемпионате мира 2006 года. Его присутствие очень важно для нас всех, без исключения", — сказал голкипер.

Напомним, сборная Италии на Евро-2024 сыграет в группе B вместе со сборными Хорватии, Испании и Албании. Сегодня, 15 июня, Италия встретиться против Албании о 22:00.