Капитан сборной Шотландии: Мы играли не на максимуме своих возможностей

Капитан и защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от Германии, 5:1 в первом матче Евро-2024.

"Играть против хозяев в первом матче всегда трудно. Было много ошибок, и нам нужно разбираться с ними. Сейчас я могу с полной уверенность заявить что мы играли не на максимуме своих возможностей, а это необходимо в таком турнире. Сейчас мы будем разочарованно злиться на самих себя, но нам надо быть подготовленными к Швейцарии, которая будет ещё одним трудным экзаменатором", — сказал капитан.