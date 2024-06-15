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Капитан сборной Шотландии: Мы играли не на максимуме своих возможностей
Подвел итоги разгромного поражения от Германии, 5:1
Капитан и защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от Германии, 5:1 в первом матче Евро-2024.
"Играть против хозяев в первом матче всегда трудно. Было много ошибок, и нам нужно разбираться с ними. Сейчас я могу с полной уверенность заявить что мы играли не на максимуме своих возможностей, а это необходимо в таком турнире. Сейчас мы будем разочарованно злиться на самих себя, но нам надо быть подготовленными к Швейцарии, которая будет ещё одним трудным экзаменатором", — сказал капитан.
Напомним, сборная Шотландии встретиться со сборной Швейцарии 19 июня.
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